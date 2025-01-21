*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요.
Hue Play 월 워셔
넓은 조명 영역과 놀라울 정도로 소형 디자인을 갖춘 Play 월 워셔는 최고의 TV 시청 경험을 향상시키는 제품입니다. ColorCast 기술과 세련된 알루미늄 디자인으로 홈 시어터(또는 다른 곳)에 다채로운 효과를 더할 완벽한 제품입니다.
제품 특징
- ColorCast 기술
- 1035 루멘
- 높이 x 너비: 15.7 x 9.1cm
- 매트 블랙
- 알루미늄
음성으로 조명 제어
Hue Bridge에 접속되면 조을 Alexa, Apple HomeKit 및 Google Assistant와 짝을 지어 본인 음성만으로 조명을 컨트롤할 수 있습니다. 간단한 음성 명령으로 등을 켜고 끄거나, 빛을 어둡게 또는 밝게 할 수 있고 심지어 조명 장면을 설정할 수 있습니다.
앱에서 맞춤 설정
엔터테인먼트 미디어를 직접 경험해 보세요. 앱을 사용하여 효과의 밝기 및 속도와 같은 조명 설정을 변경할 뿐만 아니라 기본 시작 설정을 정의하십시오.
나만의 방식으로 컨트롤
Philips Hue 조명을 브릿지에 연결하면 무한한 가능성이 열립니다. 스마트폰이나 태블릿에서 Philips Hue 앱으로 조명을 컨트롤하고 스위치를 추가하여 조명을 끄거나 켤 수 있습니다. 조명으로 타이머, 알림과 알람 등을 설정해 보세요. Philips 휴는 Amazon Alexa, Apple Homekit, Google Home과 호환되므로 음성으로 조명을 컨트롤할 수도 있습니다.
스마트 스위치, 센서 등을 추가
스마트 디머 스위치와 동작 센서 등 다양한 액세서리로 Hue 스마트 조명 시스템을 더욱 향상시켜 보세요. 하나의 Hue Bridge에 최대 12개의 액세서리를 연결하고 집을 완전 자동화해보세요.
사양
디자인 및 마감
디자인 및 마감
색상
블랙
재질
합성섬유