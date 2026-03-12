Flux ultra bright 스트립 조명 3m
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Flux ultra bright 스트립 조명 3m 소개
장식적이고 기능적인 조명을 하나의 스트립 조명에서 경험하세요! 실내 공간의 천장 코브를 Ultra-bright, True White 조명으로 밝혀 일상 업무를 더욱 쉽게 수행하세요. 대담하고 생생한 색상으로 완벽한 분위기를 연출해 일상에 몰입감을 더하세요. Chromasync™ 정밀 색상 블렌딩 덕분에 일관된 색상 그라데이션을 경험할 수 있습니다. 설치가 자유로워 원하는 공간에 맞게 조명 스트립을 자르고, 재사용하고, 확장하여 맞춤 설정할 수 있습니다. 수상 경력에 빛나는 Hue 앱과 음성 제어로 완전한 제어, 맞춤화, 그리고 맞춤형 빛 장면을 즐기세요.
- 사용자 정의 가능한 장면 및 효과
- Chromasync™ 정밀 색상 혼합
- 매우 밝은 백색광
- 2900 루멘
- 절단, 확장 및 재사용 가능
기능
- 제품 번호(EAN/UPC)
- 8721103191458
전구 특성
- 조광가능
- 예
디자인 및 마감
- 색상
- 화이트
- 재질
- 실리콘
내구성
- 스위치 주기 수
- 50,000
- 명목 수명
- 25,000
- 주위 온도 범위
- -20°C ~ 40°C
추가 기능/액세서리 포함
- 조절 가능한 스팟 헤드
- 아니요
- 배터리 포함
- 아니요
- 색상 선택
- 예
- LED 내장
- 예
조명 특성
- 연색성 지수(CRI)
- 80
- 색 온도
- 1000-20000 K
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간
- 1.5
스트링 라이트/라이트스트립
- 절단 가능성
- 예
- 연장성
- 예
- 입력 전압
- 220V-240V
기타
- 특수 설계
- 분위기
- 스타일
- 모던
포장 치수 및 무게
- EAN/UPC - 제품
- 8721103191458
- 순중량
- 0.47 kg
- 총중량
- 0.67 kg
- 높이
- 210 mm
- 길이
- 96 mm
- 폭
- 210 mm
- 제품 코드 (12NC)
- 929004276605
전력 소비량
- 대기 전력 소비량
- 0.5
- 전력
- 29
- 에너지 소비량 kWh/1000 h
- 29
제품 규격 및 무게
- 케이블 길이
- 1,500
- 전체 높이
- 6 mm
- 전체 길이
- 3,000 mm
- 전반적인 너비
- 14.5 mm
- 첫 번째 LED까지의 케이블 길이
- 1,500 mm
- String 라이트 길이
- 3,000 mm
서비스
- 보증
- 2년
기술 사양
- 전구 기술
- LED
- 조명 색상
- 그래디언트 컬러 및 백색광(RGBICW)
- 주전원
- 220-240V
- IP 코드
- IP20
- 보호 등급
- 클래스 II - 이중 절연
- 교체 가능한 광원
- 아니요
- 무선 주파수 감지
- MotionAwareTM
- Zigbee 리피터 기능
- 예
- 장착 옵션
- 캐비닛, 가구, 난간, 매립형
전구
- 폼 팩터
- Strip light
- 루멘 출력
- 2900 lm @ 6500K
- 소프트웨어 업그레이드 가능
- 예
지원 대상
- 효과 기능과만 병용 가능
- Yes
- Philips Hue 앱
- iOS 16 이상
- WiFi
- Wi-Fi 없이 작동
- 지원 기간
- 공인 리셀러로부터 구매한 날짜로부터 최소 60개월
- 최대 액세서리 개수
- 12 (with Hue Bridge)
- 호환되는 운영 체제
- Android, iOS
- 통신 프로토콜
- Bluetooth, Zigbee
- 타사 시스템과의 호환성
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, 삼성 SmartThings, Sonos
- Matter 기능
- Hue Bridge를 통해
기타
- 사용 설명서
- User Manual
- 제품 폐기
- (경제적) 수명이 다하면 현지 규정에 따라 제품을 폐기해야 하며 일반 가정 쓰레기와 함께 폐기하지 않도록 해야 합니다. 제품을 올바른 방법으로 폐기함으로써 환경과 인체에 유해한 영향이 발생하는 것을 막을 수 있습니다.
- 해체
- 해체 정보가 없습니다