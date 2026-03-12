Flux ultra bright 스트립 조명 3m

lightstrip Flux ultra bright 스트립 조명 3m 전면 클로즈업
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Flux ultra bright 스트립 조명 3m 소개

장식적이고 기능적인 조명을 하나의 스트립 조명에서 경험하세요! 실내 공간의 천장 코브를 Ultra-bright, True White 조명으로 밝혀 일상 업무를 더욱 쉽게 수행하세요. 대담하고 생생한 색상으로 완벽한 분위기를 연출해 일상에 몰입감을 더하세요. Chromasync™ 정밀 색상 블렌딩 덕분에 일관된 색상 그라데이션을 경험할 수 있습니다. 설치가 자유로워 원하는 공간에 맞게 조명 스트립을 자르고, 재사용하고, 확장하여 맞춤 설정할 수 있습니다. 수상 경력에 빛나는 Hue 앱과 음성 제어로 완전한 제어, 맞춤화, 그리고 맞춤형 빛 장면을 즐기세요.

  • 사용자 정의 가능한 장면 및 효과
  • Chromasync™ 정밀 색상 혼합
  • 매우 밝은 백색광
  • 2900 루멘
  • 절단, 확장 및 재사용 가능
  • Paypal
  • Visa
  • Apple Pay
  • American Express