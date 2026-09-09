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Philips Hue table lamp casting a warm glow on a side table beside a decorative plant.

추석 세일 25% 할인:

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14개 제품
Signe gradient 플로어 램프 전면 클로즈업

Signe gradient 플로어 램프

블랙
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
스타터킷 만들기
A67 - E26 Smart 전구 - 1600 전면 클로즈업

A67 - E26 Smart 전구 - 1600

최대 1600루멘
풀 스펙트럼 데이라잇
0.2%의 매우 낮은 조광
Chromasync™ 정밀 컬러
디머 스위치(최신 모델) 전면 클로즈업

디머 스위치(최신 모델)

무선 설비
배터리 전력
조명 연출 장면 쉬운 이용
리모콘으로 사용 가능
동작 센서 전면 클로즈업

동작 센서

무선 설비
조명을 자동화합니다
하루 중 시간에 따라 광을 조절
어디에나 탑재
Tap dial switch 전면 클로즈업

Tap dial switch

무선 설비
배터리 전력
조명 연출 장면 쉬운 이용
리모콘으로 사용 가능
Signe gradient 테이블 램프 전면 클로즈업

Signe gradient 테이블 램프

블랙
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
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Flourish 테이블 조명 전면 클로즈업

Flourish 테이블 조명

E26 LED 전구 포함
앱을 통한 Bluetooth 제어
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Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
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Go 휴대용 액센트 조명 전면 클로즈업

Go 휴대용 액센트 조명

내장형 LED 및 배터리
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색

일시 품절

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GU10 - 스마트 스포트라이트 전면 클로즈업

GU10 - 스마트 스포트라이트

화이트 앤 컬러 라이트
최대 400루멘
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요

일시 품절

스타터킷 만들기
A60 - E26 스마트 전구 - 1100 전면 클로즈업

A60 - E26 스마트 전구 - 1100

최대 1100루멘
풀 스펙트럼 데이라잇
0.2%의 매우 낮은 조광
Chromasync™ 정밀 컬러

일시 품절

스타터킷 만들기
A60 - E26 스마트 전구 - 1100 전면 클로즈업

A60 - E26 스마트 전구 - 1100

최대 1100루멘
풀 스펙트럼 데이라잇
0.2%의 매우 낮은 조광
앱 또는 음성으로 컨트롤

일시 품절

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Hue Go 포터블 테이블 램프 전면 클로즈업

Hue Go 포터블 테이블 램프

실내 및 실외에서 작동
Bluetooth로 컨트롤
앱 또는 음성으로 컨트롤
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요

일시 품절

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트와일라이트 Sleep and Wake up light white 전면 클로즈업

트와일라이트 Sleep and Wake up light white

ColorCast 기술
이중 광원
원터치 수면 자동화
매우 낮은 조광

일시 품절

Festavia String 라이트 전면 클로즈업

Festavia String 라이트

색상 그라데이션 만들기
250개의 스마트 컬러 LED
20m 코드
옥내 및 옥외 사용

일시 품절

1-14 / 14

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집안 모든 공간에 어울리는 스마트 조명 아이디어

아늑한 거실, 현대적인 주방, 몰입형 엔터테인먼트 공간까지, 매 순간 완벽한 분위기를 연출할 수 있는 조명을 경험하고, 일부 세일 품목을 할인된 가격에 만나보세요.

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주방을 환하게 밝히는 아이디어

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거실에서 TV를 시청하는 사람이 Philips Hue 스마트 조명을 화면 콘텐츠에 맞춰 동기화하여 몰입감 있는 엔터테인먼트 경험을 즐깁니다.

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