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Signe gradient 플로어 램프
블랙
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
현재 가격은 ￦533,900
스타터킷 만들기
A67 - E26 Smart 전구 - 1600
최대 1600루멘
풀 스펙트럼 데이라잇
0.2%의 매우 낮은 조광
Chromasync™ 정밀 컬러
현재 가격은 ￦109,000
Signe gradient 테이블 램프
블랙
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
현재 가격은 ￦373,500
스타터킷 만들기
Flourish 테이블 조명
E26 LED 전구 포함
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
현재 가격은 ￦287,000
스타터킷 만들기
Go 휴대용 액센트 조명
내장형 LED 및 배터리
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색
현재 가격은 ￦181,000
스타터킷 만들기
GU10 - 스마트 스포트라이트
화이트 앤 컬러 라이트
최대 400루멘
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
현재 가격은 ￦86,900
스타터킷 만들기
A60 - E26 스마트 전구 - 1100
최대 1100루멘
풀 스펙트럼 데이라잇
0.2%의 매우 낮은 조광
Chromasync™ 정밀 컬러
현재 가격은 ￦89,000
스타터킷 만들기
A60 - E26 스마트 전구 - 1100
최대 1100루멘
풀 스펙트럼 데이라잇
0.2%의 매우 낮은 조광
앱 또는 음성으로 컨트롤
현재 가격은 ￦59,000
스타터킷 만들기
Hue Go 포터블 테이블 램프
실내 및 실외에서 작동
Bluetooth로 컨트롤
앱 또는 음성으로 컨트롤
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
현재 가격은 ￦298,500
스타터킷 만들기
트와일라이트 Sleep and Wake up light white
ColorCast 기술
이중 광원
원터치 수면 자동화
매우 낮은 조광
현재 가격은 ￦469,000
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추석 세일 은 언제인가요?
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이 가을 조명 할인 상품에는 어떤 제품들이 포함되어 있나요?
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Philips Hue의 최신 할인 및 프로모션 정보를 어떻게 받아볼 수 있나요?
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