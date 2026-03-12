Hue 에센셜 스트립 조명은 조명 품질을 유지하면서 집안 어느 공간에나 장식 조명을 간편하고 쉽게 더할 수 있는 방법입니다. 에센셜 스트립 조명은 다채로운 색상의 빛이 벽면을 은은하게 비추어, 모든 분위기나 상황에 맞는 아름다운 분위기를 연출합니다. 스트립 조명을 TV 세트 뒤, 책장 밑, 침실 가구 뒤에 쉽게 설치하고 숨길 수 있습니다. 원하는 공간에 맞게 스트립 조명을 잘라 맞춤화하세요. Hue 스마트 조명 세계에 첫걸음을 내딛어 보세요 — Hue 앱이나 스마트 홈 어시스턴트를 통한 음성으로 조명을 제어하고, 자동화 설정과 다양한 빛 장면을 선택할 수 있습니다.

사용자 정의 가능한 장면 및 효과

RGBIC 기술

어떤 공간에도 맞게 잘라서 사용

Hue Bridge로 모든 기능 활용

앱 및 음성 제어