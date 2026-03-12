Hue 에센셜 스트립 조명 5m

lightstrip Hue 에센셜 스트립 조명 5m 전면 클로즈업
일시 품절

Hue 에센셜 스트립 조명 5m 소개

Hue 에센셜 스트립 조명은 조명 품질을 유지하면서 집안 어느 공간에나 장식 조명을 간편하고 쉽게 더할 수 있는 방법입니다. 에센셜 스트립 조명은 다채로운 색상의 빛이 벽면을 은은하게 비추어, 모든 분위기나 상황에 맞는 아름다운 분위기를 연출합니다. 스트립 조명을 TV 세트 뒤, 책장 밑, 침실 가구 뒤에 쉽게 설치하고 숨길 수 있습니다. 원하는 공간에 맞게 스트립 조명을 잘라 맞춤화하세요. Hue 스마트 조명 세계에 첫걸음을 내딛어 보세요 — Hue 앱이나 스마트 홈 어시스턴트를 통한 음성으로 조명을 제어하고, 자동화 설정과 다양한 빛 장면을 선택할 수 있습니다. 

  • 사용자 정의 가능한 장면 및 효과
  • RGBIC 기술
  • 어떤 공간에도 맞게 잘라서 사용
  • Hue Bridge로 모든 기능 활용
  • 앱 및 음성 제어
  • Paypal
  • Visa
  • Apple Pay
  • American Express