Hue OmniGlow 스트립 조명 3m

lightstrip Hue OmniGlow 스트립 조명 3m 전면 클로즈업
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Hue OmniGlow 스트립 조명 3m 소개

경험하기 위해 만들어진 스트립 조명입니다! OmniGlow는 최첨단 OmniGlow 기술 덕분에 눈에 띄는 LED 스포트라이트 없이 균일하고 매우 밝은 색상과 진정한 백색광을 제공합니다. 분위기와 뛰어난 기능성 조명을 모두 고려해 설계된 이 걸작은 주방, 거실, 침실, 계단의 특징이 될 만합니다. CSP(칩스케일 패키지)로 구현된 마이크로LED 덕분에 한층 자연스럽고 부드러운 역동적 효과를 경험해보세요. Hue 앱과 음성 제어로 빛 장면을 맞춤 설정하고 개인화할 수 있습니다.

  • 사용자 정의 가능한 장면 및 효과
  • OmniGlow 균일한 조명 및 색상 혼합
  • 매우 밝은 백색광
  • 2700 루멘
  • 직접 및 간접 조명
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