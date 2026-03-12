경험하기 위해 만들어진 스트립 조명입니다! OmniGlow는 최첨단 OmniGlow 기술 덕분에 눈에 띄는 LED 스포트라이트 없이 균일하고 매우 밝은 색상과 진정한 백색광을 제공합니다. 분위기와 뛰어난 기능성 조명을 모두 고려해 설계된 이 걸작은 주방, 거실, 침실, 계단의 특징이 될 만합니다. CSP(칩스케일 패키지)로 구현된 마이크로LED 덕분에 한층 자연스럽고 부드러운 역동적 효과를 경험해보세요. Hue 앱과 음성 제어로 빛 장면을 맞춤 설정하고 개인화할 수 있습니다.

사용자 정의 가능한 장면 및 효과

OmniGlow 균일한 조명 및 색상 혼합

매우 밝은 백색광

2700 루멘

직접 및 간접 조명