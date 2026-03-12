Hue OmniGlow 스트립 조명 5m
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Hue OmniGlow 스트립 조명 5m 소개
경험하기 위해 만들어진 스트립 조명입니다! OmniGlow는 최첨단 OmniGlow 기술 덕분에 눈에 띄는 LED 스포트라이트 없이 균일하고 매우 밝은 색상과 진정한 백색광을 제공합니다. 분위기와 뛰어난 기능성 조명을 모두 고려해 설계된 이 걸작은 주방, 거실, 침실, 계단의 특징이 될 만합니다. CSP(칩스케일 패키지)로 구현된 마이크로LED 덕분에 한층 자연스럽고 부드러운 역동적 효과를 경험해보세요. Hue 앱과 음성 제어로 빛 장면을 맞춤 설정하고 개인화할 수 있습니다.
- 사용자 정의 가능한 장면 및 효과
- OmniGlow 균일한 조명 및 색상 혼합
- 매우 밝은 백색광
- 4500 루멘
- 직접 및 간접 조명
기능
- 제품 번호(EAN/UPC)
- 8721103197047
전구 특성
- 조광가능
- 예
디자인 및 마감
- 색상
- 화이트
- 재질
- 실리콘
내구성
- 스위치 주기 수
- 50,000
- 주위 온도 범위
- -20°C ~ 40°C
- 명목 수명
- 25,000
추가 기능/액세서리 포함
- 조절 가능한 스팟 헤드
- 아니요
- 배터리 포함
- 아니요
- 색상 선택
- 예
- LED 내장
- 예
조명 특성
- 연색성 지수(CRI)
- 80
- 색 온도
- 1000-20000 K
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간
- 1.5
스트링 라이트/라이트스트립
- 절단 가능성
- 예
- 연장성
- 아니요
- 입력 전압
- 220V-240V
기타
- 특수 설계
- 분위기
- 스타일
- 모던
포장 치수 및 무게
- EAN/UPC - 제품
- 8721103197047
- 순중량
- 0.8 kg
- 총중량
- 2.05 kg
- 높이
- 296 mm
- 길이
- 296 mm
- 폭
- 87 mm
- 제품 코드 (12NC)
- 929004608107
전력 소비량
- 대기 전력 소비량
- 0.5
- 전력
- 60
- 에너지 소비량 kWh/1000 h
- 60
제품 규격 및 무게
- 케이블 길이
- 1,500
- 전체 높이
- 8.7 mm
- 전체 길이
- 5,000 mm
- 전반적인 너비
- 17 mm
- 첫 번째 LED까지의 케이블 길이
- 1,500 mm
- String 라이트 길이
- 5,000 mm
서비스
- 보증
- 2년
기술 사양
- 전구 기술
- LED
- 조명 색상
- 그래디언트 컬러 및 백색광(RGBICW)
- 주전원
- 220-240V
- IP 코드
- IP20
- 보호 등급
- 클래스 II - 이중 절연
- 교체 가능한 광원
- 아니요
- 무선 주파수 감지
- MotionAwareTM
- Zigbee 리피터 기능
- 예
- 장착 옵션
- 캐비닛, 가구, 난간, 매립형
전구
- 폼 팩터
- Strip light
- 루멘 출력
- 4500 lm @ 6500K
- 소프트웨어 업그레이드 가능
- 예
지원 대상
- 효과 기능과만 병용 가능
- Yes
- Philips Hue 앱
- iOS 16 이상
- WiFi
- Wi-Fi 없이 작동
- 지원 기간
- 공인 리셀러로부터 구매한 날짜로부터 최소 60개월
- 최대 액세서리 개수
- 12 (with Hue Bridge)
- 호환되는 운영 체제
- Android, iOS
- 통신 프로토콜
- Bluetooth, Zigbee
- 타사 시스템과의 호환성
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, 삼성 SmartThings, Sonos
- Matter 기능
- Hue Bridge를 통해
기타
- 사용 설명서
- 사용 설명서가 없습니다
- 제품 폐기
- (경제적) 수명이 다하면 현지 규정에 따라 제품을 폐기해야 하며 일반 가정 쓰레기와 함께 폐기하지 않도록 해야 합니다. 제품을 올바른 방법으로 폐기함으로써 환경과 인체에 유해한 영향이 발생하는 것을 막을 수 있습니다.
- 해체
- 해체 정보가 없습니다