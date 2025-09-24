지원
추석-25%
Signe gradient 플로어 램프

Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스

Signe gradient 플로어 램프
블랙
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요

￦459,000

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Hue

Philips Hue Play HDMI sync box 8K
8K 60Hz 및 4K 120Hz에서 TV 콘텐츠와 조명을 동기화
HDMI 2.1 인증
화면의 내용과 1:1 색상 동기화 생성
Philips Hue 조명을 최대 10개까지 연결

￦519,000

브릿지

Hue

브릿지
50개의 조명, 12개의 액세서리 지원
Hue Sync 활성화
조명 및 보안 통합을 강화합니다.
고급 암호화

￦89,000

Gradient lightstrip 2미터

Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스

Gradient lightstrip 2미터

LED 내장
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색

￦249,000

Gradient lightstrip 연장 1미터

Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스

Gradient lightstrip 연장 1미터

LED 내장
그라디언트 라이트스트립 베이스킷이 요구됩니다
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색

￦100,000

LightStrip Plus 베이스 V4 2미터

Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스

LightStrip Plus 베이스 V4 2미터

전력 공급 장치 포함
블루투스를 통한 즉석 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색

￦119,000

LightStrip Plus 연장 V4 1미터

Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스

LightStrip Plus 연장 V4 1미터

LED 내장
블루투스를 통한 즉석 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색

￦29,000

Festavia String 라이트

Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스

Festavia String 라이트

색상 그라데이션 만들기
250개의 스마트 컬러 LED
20m 코드
옥내 및 옥외 사용

￦315,000

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Hue

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

8K 60Hz 및 4K 120Hz에서 TV 콘텐츠와 조명을 동기화
HDMI 2.1 인증
화면의 내용과 1:1 색상 동기화 생성
Philips Hue 조명을 최대 10개까지 연결

￦519,000

PC용 Play Gradient Lightstrip

라이트스트립

PC용 Play Gradient Lightstrip

24”~27" 모니터용
전력 공급 장치 및 마운트 포함
백색 및 컬러 조명의 조화
Hue Bridge 필요

￦229,000

Play gradient lightstrip 75인치 이상

Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스

Play gradient lightstrip 75인치 이상

75인치 TV 이상 전용
전원 공급 장치 및 부착장치 포함
백색 및 컬러 조명의 조화
Hue Bridge 및 Hue sync box 필요

￦359,000

Play gradient lightstrip 55"

Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스

Play gradient lightstrip 55"

55” ~ 60" TV 전용
전력 공급 장치 및 마운트 포함
백색 및 유색 조명과 조화
Hue Bridge 및 Hue sync box 요구됨

￦319,000

Play gradient lightstrip 65"

Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스

Play gradient lightstrip 65"

65” ~ 70" TV 전용
전력 공급 장치 및 마운트 포함
백색 및 유색 조명과 조화
Hue Bridge 및 Hue sync box 요구됨

￦349,000

Signe gradient 플로어 램프

Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스

Signe gradient 플로어 램프

블랙
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요

￦459,000

Play 라이트 바 더블 팩

Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스

Play 라이트 바 더블 팩

LED 내장
블랙
Hue 브릿지로 스마트하게 컨트롤*
음성으로 컨트롤*

￦209,000

Play gradient light tube 대형

Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스

Play gradient light tube 대형

60” 이상 TV용
전력 공급 장치 포함
백색 및 컬러 조명의 조화
Hue Bridge 및 Hue sync box 필요

￦309,000

Signe gradient 테이블 램프

Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스

Signe gradient 테이블 램프

블랙
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요

￦309,000

Go 휴대용 액센트 조명

Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스

Go 휴대용 액센트 조명

내장형 LED 및 배터리
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색

￦115,000

Hue Go 포터블 테이블 램프

Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스

Hue Go 포터블 테이블 램프

실내 및 실외에서 작동
Bluetooth로 컨트롤
앱 또는 음성으로 컨트롤
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요

￦209,000

Flourish 테이블 조명

Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스

Flourish 테이블 조명

E26 LED 전구 포함
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요

￦209,000

Play 라이트 바 연장 팩

Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스

Play 라이트 바 연장 팩

LED 내장
블랙
Hue 브릿지로 스마트하게 컨트롤*
음성으로 컨트롤*

￦94,000

트와일라이트 수면 및 기상 조명 화이트

수면 및 깨우기 조명

트와일라이트 수면 및 기상 조명 화이트

ColorCast 기술
이중 광원
원터치 수면 자동화
매우 낮은 조광

￦399,000

브릿지

Hue

브릿지

50개의 조명, 12개의 액세서리 지원
Hue Sync 활성화
조명 및 보안 통합을 강화합니다.
고급 암호화

￦89,000

Tap dial switch

Hue

Tap dial switch

무선 설비
배터리 전력
조명 연출 장면 쉬운 이용
리모콘으로 사용 가능

￦78,000

디머 스위치(최신 모델)

Hue

디머 스위치(최신 모델)

무선 설비
배터리 전력
조명 연출 장면 쉬운 이용
리모콘으로 사용 가능

￦32,900

동작 센서

Hue

동작 센서

무선 설비
조명을 자동화합니다
하루 중 시간에 따라 광을 조절
어디에나 탑재

￦59,000

A60 - E26 스마트 전구 - 1100

Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스

A60 - E26 스마트 전구 - 1100
최대 1055루멘*
백색 및 유색 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요

￦79,000

GU10 - 스마트 스포트라이트

Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스

GU10 - 스마트 스포트라이트
화이트 앤 컬러 라이트
최대 400루멘
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요

￦84,000

러스터 - E14 스마트 전구

Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스

러스터 - E14 스마트 전구
백색 및 유색 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요

￦79,000

G95 - E26 스마트 전구

Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스

G95 - E26 스마트 전구
백색 및 컬러 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색
스타터 키트: E26 스마트 전구(1100) 3개

Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스

스타터 키트: E26 스마트 전구(1100) 3개
최대 1055루멘*
백색 및 유색 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
Hue Bridge 포함

￦259,000

G125 - E26 스마트 전구

전구

G125 - E26 스마트 전구
백색 및 컬러 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색

￦149,000

러스터 - E14 스마트 전구

Hue 화이트 앰비언스

러스터 - E14 스마트 전구
웜~쿨 화이트 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요

￦47,000

ST72 - E26 스마트 전구

Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스

ST72 - E26 스마트 전구
백색 및 컬러 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색

￦119,000

Datura 천장등 대형

Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스

Datura 천장등 대형
확산형 백라이트
강력한 프론트 조명
⌀57.4 cm
최대 4850루멘

￦590,000

Infuse 대형 천장 조명

Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스

Infuse 대형 천장 조명
내장형 LED
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요

￦369,000

Akari 다운라이트

Hue 화이트 앤 컬러 앰비언스

Akari 다운라이트
IP 44
내장형 LED
앱을 통한 Bluetooth 제어
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색

￦72,000

Garnea Hue White Ambience Downlight 80mm (3인치)

Hue 화이트 앰비언스

Garnea Hue White Ambience Downlight 80mm (3인치)
내장형 LED
고품질 재질
Hue 브릿지로 스마트하게 컨트롤*
음성으로 컨트롤*

￦39,000

이용 약관.

  • 본 프로모션은 2025년 9월 29일부터 2025년 10월 12일까지 진행됩니다.
  • 할인은 https://www.philips-hue.com/ko-kr/products/promotions/full-moon 에서결제 시 장바구니에 있는 프로모션 제품의 총계에 적용됩니다
  • 이 프로모션은 재고 상황에 따라 달라질 수 있으며, 모든 구매에는 Philips Hue 판매 약관이 적용됩니다.
  • 주문의 일부가 반품된 경우, 해당되는 경우 환불 금액에서 비례 할인 금액이 차감됩니다. 
  • 이 프로모션은 www.philips-hue.com 의 다른 혜택 또는 쿠폰 코드와 함께 사용할 수 없습니다.
  • Signify Korea는 언제든지 프로모션을 취소하거나 본 이용 약관을 재게시하여 수정할 권리를 보유합니다.

*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요

