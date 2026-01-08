스마트 조명을 통해 2026년 결심을 빛나는 성공으로 이끌어 보세요!
Hue
브릿지
현재 가격은 ￦105,000
Hue
Bridge Pro
현재 가격은 ￦189,000
Hue
Philips Hue Play HDMI sync box 8K
현재 가격은 ￦590,000
Hue
Tap dial switch
현재 가격은 ￦89,000
화이트 앰비언스
A60 - E26 스마트 전구 - 1100
현재 가격은 ￦59,000
White and color ambiance
Datura 천장등 대형
현재 가격은 ￦690,000
White and color ambiance
Infuse 대형 천장 조명
현재 가격은 ￦395,000
White and color ambiance
Gradient lightstrip 2미터
현재 가격은 ￦295,000
White and color ambiance
Signe gradient 플로어 램프
현재 가격은 ￦495,000
White and color ambiance
A60 - E26 스마트 전구 - 1100
현재 가격은 ￦89,000
White and color ambiance
Festavia String 라이트
현재 가격은 ￦346,500
Hue
디머 스위치(최신 모델)
현재 가격은 ￦39,000
2026년, 완전히 새로워진 Hue
세일에 포함된 최신 출시 상품을 확인해 보세요!
앞으로의 한 해를 밝게 빛내줄 완벽한 아이템입니다...
Hue
Bridge Pro
￦189,000
Hue White and color ambiance
Hue Festavia 글로브 옥외 string 조명 7m
￦290,000
Hue White and color ambiance
A67 - E26 Smart 전구 - 1600
￦109,000
Hue White and color ambiance
스타터 키트: E26 컬러 지원 전구 3개 + Bridge Pro
￦329,000
Hue 화이트 앰비언스
A60 - E26 스마트 전구 - 1100
￦59,000
Hue White and color ambiance
A60 - E26 스마트 전구 - 1100
￦89,000
결심을 밝게 하세요!
Philips Hue 스마트 조명은 집에서 웰빙을 향상시키는 데 이상적입니다.
사랑하는 사람과 함께하는 시간을 더욱 특별하게 만들고, 취미에 집중하는 데 도움이 됩니다.
한 단계 업그레이드된 웰빙
집중하고, 재충전하고, 휴식을 취하고 싶으신가요? Philips Hue와 함께라면 문제없습니다! Hue 앱에서 활력, 집중 또는 휴식 빛 장면을 설정하면 기분에 맞는 분위기의 조명을 연출할 수 있습니다. 아니면 자연스러운 일출을 모방한 부드러운 기상 루틴을 설정하는 건 어떨까요?
더욱 특별한 순간을 빛나게 하세요
올해는 사랑하는 사람들과 더 많은 좋은 시간을 보내고 싶으신가요? 스마트 조명으로 모든 순간을 더 특별하게 만들어 보세요! 가족과의 시간, 낭만적인 저녁 식사, 기억에 남는 파티를 위한 완벽한 장소를 만들어 보세요. 계획을 세울 시간입니다!
좋아하는 취미를 다시 찾아보세요
취미가 게임이든 영화든, Philips Hue와 함께라면 문제없습니다. 조명 장면으로 적절한 분위기를 연출해 보세요. 맞춤형 갤러리에서 선택하거나 직접 만들어 보세요. 완전히 몰입감 넘치는 경험을 위해 조명을 화면 콘텐츠와 동기화하세요.
새해 스마트 조명 세일 정보
2026년 새해 세일은 언제 시작되고 끝나나요?
새해를 행복하고 건강하게 보내는 데 스마트 조명이 어떻게 도움이 될 수 있나요?
새해에는 LED 조명을 사용해 수면의 질을 어떻게 향상시킬 수 있을까요?
이용 약관
새해 30% 할인 프로모션
- 이 프로모션은 2026년 1월 8일부터 1월 21일까지 유효합니다.
- 새해 세일 상품 중에서 두 개 이상의 상품을 선택하면 전체 세일 품목에서 30% 할인을 받으실 수 있습니다. 장바구니에 담긴 세일 품목이 아닌 품목에는 할인이 적용되지 않습니다.
- 할인은 새해 세일 상품에 대해 결제 시 자동으로 적용됩니다.
- 할인은 2026년 새해 세일 프로모션에 포함된 제품에만 적용됩니다.
- 주문 품목 중 일부 반품 시 해당되는 경우, 환불 금액에서 비례하는 할인 금액이 공제됩니다.
- 본 프로모션은 재고 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
- 이 프로모션은 Hue Shop의 다른 혜택과 중복으로 사용할 수 없습니다.
- 본 프로모션에서는 가격 및/또는 제품 변경은 물론 철자, 인쇄 및 조판 오류가 생길 수 있습니다.
- 프로모터는 Signify Korea입니다. Signify는 언제든지 프로모션을 취소하거나 본 이용 약관을 다시 게시하여 수정할 권리를 보유합니다.