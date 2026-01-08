한 단계 업그레이드된 웰빙

집중하고, 재충전하고, 휴식을 취하고 싶으신가요? Philips Hue와 함께라면 문제없습니다! Hue 앱에서 활력, 집중 또는 휴식 빛 장면을 설정하면 기분에 맞는 분위기의 조명을 연출할 수 있습니다. 아니면 자연스러운 일출을 모방한 부드러운 기상 루틴을 설정하는 건 어떨까요?