침대 옆은 사인 테이블 램프의 따뜻한 흰색 빛으로 은은하게 빛납니다.

New year, new Hue: 30% 할인

스마트 조명을 통해 2026년 결심을 빛나는 성공으로 이끌어 보세요!

새해 조명 세일

믹스 앤 매치로 30% 할인 받으세요

새해 세일 상품을 2개 이상 구매하고 30% 할인 받으세요.

할인은 결제 시 적용됩니다.

 

브릿지 전면 클로즈업

Hue

브릿지

50개의 조명, 12개의 액세서리 지원
Hue Sync 활성화
조명 및 보안 통합을 강화합니다.
고급 암호화
Bridge Pro 전면 클로즈업

Hue

Bridge Pro

150개 이상의 조명, 50개 이상의 액세서리 지원
Hue Sync, MotionAware™ 활성화
집안 전체 제어 가능
Zigbee Trust Center를 통한 고급 암호화
Philips Hue Play HDMI sync box 8K 전면 클로즈업

Hue

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

8K 60Hz 및 4K 120Hz에서 TV 콘텐츠와 조명을 동기화
HDMI 2.1 인증
화면의 내용과 1:1 색상 동기화 생성
Philips Hue 조명을 최대 10개까지 연결
Tap dial switch 전면 클로즈업

Hue

Tap dial switch

무선 설비
배터리 전력
조명 연출 장면 쉬운 이용
리모콘으로 사용 가능
Datura 천장등 대형 전면 클로즈업

White and color ambiance

Datura 천장등 대형

확산형 백라이트
강력한 프론트 조명
⌀57.4 cm
최대 4850루멘
Infuse 대형 천장 조명 전면 클로즈업

White and color ambiance

Infuse 대형 천장 조명

내장형 LED
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
Gradient lightstrip 2미터 전면 클로즈업

White and color ambiance

Gradient lightstrip 2미터

LED 내장
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색
Signe gradient 플로어 램프 전면 클로즈업

White and color ambiance

Signe gradient 플로어 램프

블랙
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
Festavia String 라이트 전면 클로즈업

White and color ambiance

Festavia String 라이트

색상 그라데이션 만들기
250개의 스마트 컬러 LED
20m 코드
옥내 및 옥외 사용
디머 스위치(최신 모델) 전면 클로즈업

Hue

디머 스위치(최신 모델)

무선 설비
배터리 전력
조명 연출 장면 쉬운 이용
리모콘으로 사용 가능
1-12 / 30

2026년, 완전히 새로워진 Hue

세일에 포함된 최신 출시 상품을 확인해 보세요!

앞으로의 한 해를 밝게 빛내줄 완벽한 아이템입니다...

￦189,000

￦290,000

￦109,000

￦329,000

￦59,000

￦89,000

결심을 밝게 하세요!

Philips Hue 스마트 조명은 집에서 웰빙을 향상시키는 데 이상적입니다.
사랑하는 사람과 함께하는 시간을 더욱 특별하게 만들고, 취미에 집중하는 데 도움이 됩니다.

남성이 사인 플로어 램프의 부드럽고 따뜻한 백색광으로 침대에서 기분 좋게 깨고 있습니다.

한 단계 업그레이드된 웰빙

집중하고, 재충전하고, 휴식을 취하고 싶으신가요? Philips Hue와 함께라면 문제없습니다! Hue 앱에서 활력, 집중 또는 휴식 빛 장면을 설정하면 기분에 맞는 분위기의 조명을 연출할 수 있습니다. 아니면 자연스러운 일출을 모방한 부드러운 기상 루틴을 설정하는 건 어떨까요?

웰빙 조명 살펴보기
세 친구가 따뜻한 톤의 스마트 조명으로 빛을 밝힌 집에서 식사를 즐깁니다.

더욱 특별한 순간을 빛나게 하세요

올해는 사랑하는 사람들과 더 많은 좋은 시간을 보내고 싶으신가요? 스마트 조명으로 모든 순간을 더 특별하게 만들어 보세요! 가족과의 시간, 낭만적인 저녁 식사, 기억에 남는 파티를 위한 완벽한 장소를 만들어 보세요. 계획을 세울 시간입니다!

무드 조명 살펴보기
커플이 파란색 톤의 스마트 조명으로 빛나는 비디오 게임에 푹 빠져있습니다.

좋아하는 취미를 다시 찾아보세요

취미가 게임이든 영화든, Philips Hue와 함께라면 문제없습니다. 조명 장면으로 적절한 분위기를 연출해 보세요. 맞춤형 갤러리에서 선택하거나 직접 만들어 보세요. 완전히 몰입감 넘치는 경험을 위해 조명을 화면 콘텐츠와 동기화하세요.

엔터테인먼트 조명 살펴보기

새해 스마트 조명 세일 정보

2026년 새해 세일은 언제 시작되고 끝나나요?

새해를 행복하고 건강하게 보내는 데 스마트 조명이 어떻게 도움이 될 수 있나요?

새해에는 LED 조명을 사용해 수면의 질을 어떻게 향상시킬 수 있을까요?

이용 약관

새해 30% 할인 프로모션

  • 이 프로모션은 2026년 1월 8일부터 1월 21일까지 유효합니다.
  • 새해 세일 상품 중에서 두 개 이상의 상품을 선택하면 전체 세일 품목에서 30% 할인을 받으실 수 있습니다. 장바구니에 담긴 세일 품목이 아닌 품목에는 할인이 적용되지 않습니다.
  • 할인은 새해 세일 상품에 대해 결제 시 자동으로 적용됩니다.
  • 할인은 2026년 새해 세일 프로모션에 포함된 제품에만 적용됩니다.
  • 주문 품목 중 일부 반품 시 해당되는 경우, 환불 금액에서 비례하는 할인 금액이 공제됩니다. 
  • 본 프로모션은 재고 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
  • 이 프로모션은 Hue Shop의 다른 혜택과 중복으로 사용할 수 없습니다.
  • 본 프로모션에서는 가격 및/또는 제품 변경은 물론 철자, 인쇄 및 조판 오류가 생길 수 있습니다.
  • 프로모터는 Signify Korea입니다. Signify는 언제든지 프로모션을 취소하거나 본 이용 약관을 다시 게시하여 수정할 권리를 보유합니다.
