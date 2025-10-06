Philips Hue에서는 모든 사람이 능력에 관계없이 동등하게 전자상거래 서비스를 이용할 수 있어야 한다고 믿습니다. 그렇기 때문에 우리는 상점과 전자상거래 서비스에 대한 접근성을 높이기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 우리는 WCAG 2.2 레벨 AA 가이드라인과 유럽 접근성법에 명시된 표준을 따르기 위해 노력합니다. 방법은 다음과 같습니다.
Philips Hue에서는 모든 사람이 능력에 관계없이 동등하게 전자상거래 서비스를 이용할 수 있어야 한다고 믿습니다. 그렇기 때문에 우리는 상점과 전자상거래 서비스에 대한 접근성을 높이기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 우리는 WCAG 2.2 레벨 AA 가이드라인과 유럽 접근성법에 명시된 표준을 따르기 위해 노력합니다. 방법은 다음과 같습니다.
우리는 접근성이 지속적인 과정이라는 것을 인식하고 있으며, 꾸준한 개선을 위해 노력하고 있습니다. 접근성에 대한 당사의 접근 방식에는 다음과 같은 지침 원칙이 포함됩니다.
Philips Hue Shop의 접근성에 문제가 있거나 접근성을 개선하기 위한 제안 사항이 있으시면 고객 지원팀에 문의해 주세요.
*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요.