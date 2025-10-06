지원

Philips Hue Shop 접근성 선언문

Philips Hue에서는 모든 사람이 능력에 관계없이 동등하게 전자상거래 서비스를 이용할 수 있어야 한다고 믿습니다. 그렇기 때문에 우리는 상점과 전자상거래 서비스에 대한 접근성을 높이기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 우리는 WCAG 2.2 레벨 AA 가이드라인과 유럽 접근성법에 명시된 표준을 따르기 위해 노력합니다. 방법은 다음과 같습니다.

 

1. 전자상거래 서비스의 기능에 대한 정보

  • 키보드 접근성: 운동 장애가 있는 사용자는 키보드를 사용하여 매장을 탐색하고 구매를 완료할 수 있습니다. 우리는 마우스, 포인터 또는 다른 장치가 필요 없이 모든 링크, 버튼 및 양식에 완벽하게 접근할 수 있도록 보장했습니다.
  • 분명한 탭 순서: 탭을 논리적인 순서로 정리해 사용자들이 키보드 제어를 이용해 숍 내에서 수월하게 이동할 수 있도록 했습니다.
  • 포커스 상태: 모든 대화형 요소에 포커스 상태를 구현하여 시각 또는 인지 장애가 있는 사용자를 포함한 모든 사용자가 어떤 요소가 활성화되어 있는지 쉽게 식별할 수 있도록 했습니다.

 

2. 접근 가능한 형식으로 정보 제공

  • 콘텐츠 건너뛰기 버튼: 사용자 인터페이스는 콘텐츠 건너뛰기 버튼을 제공하므로 키보드 제어나 화면 판독기를 사용하는 사용자도 반복되는 콘텐츠를 쉽게 건너뛰고 더욱 관련성 높은 섹션으로 쉽게 이동할 수 있습니다.
  • 설명적 이미지 텍스트: 대부분의 제품 및 편집 이미지에는 설명이 포함되어 있으므로 화면 판독기를 사용하는 시각 장애인 사용자가 전달되는 내용을 이해할 수 있습니다.

 

3. 가독성 향상

  • 색상 대비: 시각 장애인 사용자가 콘텐츠를 탐색하고 이해할 수 있도록 대비 요구 사항을 충족하도록 기본 색상을 변경했습니다.
  • 조정 가능한 글꼴 크기: 사용자는 브라우저 설정을 통해 텍스트 크기를 변경할 수 있습니다. 이 작업이 원활하게 진행되도록 상대적 글꼴 크기로 전환했습니다.

우리는 접근성이 지속적인 과정이라는 것을 인식하고 있으며, 꾸준한 개선을 위해 노력하고 있습니다. 접근성에 대한 당사의 접근 방식에는 다음과 같은 지침 원칙이 포함됩니다.

  • 인식 가능: 이미지에 대한 대체 텍스트, 적절한 대비, 텍스트 형식으로 표현된 이미지와 같은 기능을 제공합니다.
  • 작동 가능: 당사 웹사이트가 보조 기술 및 키보드를 사용해 사용 가능하도록 보장합니다.
  • 이해 가능: 당사 웹사이트가 이용하기 쉽고 명확한 이용 방법과 일관성 있는 레이아웃을 제공하도록 보장합니다.
  • 높은 활용도: 최신 보조 기술 및 기기에서 잘 작동하도록 웹사이트를 구축합니다.

 

문의

Philips Hue Shop의 접근성에 문제가 있거나 접근성을 개선하기 위한 제안 사항이 있으시면 고객 지원팀에 문의해 주세요.

*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요

  • Paypal
  • Visa
  • Apple Pay
  • American Express