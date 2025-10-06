Philips Hue에서는 모든 사람이 능력에 관계없이 동등하게 전자상거래 서비스를 이용할 수 있어야 한다고 믿습니다. 그렇기 때문에 우리는 상점과 전자상거래 서비스에 대한 접근성을 높이기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 우리는 WCAG 2.2 레벨 AA 가이드라인과 유럽 접근성법에 명시된 표준을 따르기 위해 노력합니다. 방법은 다음과 같습니다.