Hue Secure 유선 도어벨 및 스마트 차임 - 가이드

Hue Secure 유선 비디오 도어벨 및 스마트 차임

소개

Hue Secure 유선 도어벨 카메라는 Philips Hue 생태계와 완벽하게 통합되도록 설계되어 현관문 앞에서 향상된 보안과 편의성을 제공합니다.. 이 문서에서는 Hue Secure 유선 도어벨과 차임을 설정, 설치 및 사용하는 데 필요한 모든 내용을 다룹니다.

설정 및 설치

Hue Secure 유선 도어벨 설정

Hue Secure 유선 도어벨을 설정하려면 Philips Hue 앱을 사용하여 도어벨 소유권 카드의 QR 코드를 스캔하세요. 앱의 안내에 따라 도어벨을 연결하세요. 이미 브리지를 소유하고 있다면 연결할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우에도 도어벨은 작동하지만 기능이 제한됩니다. Hue 조명을 사용하게 되면 동작 시 조명이 켜지는 등 개선된 기능의 장점을 활용할 수 있습니다. 설정하는 동안 모바일 기기에서 Bluetooth가 활성화되어 있는지 확인하세요.

설치 요구 사항

유선 도어벨을 사용하려면 기존 도어벨 배선(저전압 12~24V AC), Wi-Fi 연결(2.4GHz)이 필요하며, 완전한 기능과 자동화를 위해 선택적으로 Philips Hue Bridge 가 필요합니다. 설치에 필요한 도구로는 연필, 드라이버, 전동 드릴, 6mm 석공용 드릴 비트, 고무 망치 또는 망치 등이 있습니다.

도어벨 카메라 장착

최적의 동작 감지를 위해 현관 근처 약 1.4m 높이에 도어벨 카메라를 설치하세요. 카메라는 날씨에 강하고(IP54) 야외 사용에 적합합니다. 유선 변압기 대신에 플러그인 어댑터를 사용하려는 경우, 전원 어댑터를 실내에 놓으세요. 각도 마운트를 사용하여 더 나은 뷰가 보이는 각도에서 도어벨을 장착할 수도 있습니다.

짧은 케이블 연장

벽의 케이블이 너무 짧은 경우, 트위스트 앤 스크루 와이어 너트를 사용하여 연장 케이블을 쉽게 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 매뉴얼에 나와 있습니다. 기존의 와이어를 벽 안에 밀어 넣지 않도록 주의하세요. 이전 도어벨을 제거한 후에는 함께 묶어 놓거나 들어가지 않도록 구부립니다.

벽 앵커 및 스페이서 사용

안전하고 단단하게 설치하기 위해 벽돌 및 콘크리트 등의 재료에 맞는 포함된 벽 앵커를 사용합니다. 구멍을 뚫기 전에 벽 안쪽에 배선이 있는지 확인하세요. 확실하지 않은 경우 자격을 갖춘 전기 기술자에게 문의하여 지원을 받으세요.

표면이 도어벨을 벽에 꼭 맞게 놓을 수 없거나 배선과 와이어 너트를 위한 공간이 더 필요한 경우, 접착 테이프로 마운트에 쉽게 부착할 수 있는 포함된 스페이서를 사용하여 벽과 브래킷 사이에 거리를 두는 것이 좋습니다.

호환 변압기

Hue 유선 도어벨은 저전압 12-24VAC를 제공하는 기존 도어벨 시스템과만 호환됩니다. 적합한 변압기로는 유럽: ABB Ltd. TM15/24(변압기)와 Zopule MYT240050(플러그인 어댑터), 미국: RING T57-0052(변압기)와 jiooyy AC-AC 24V 500mA(플러그인)가 있습니다.

전원 공급 장치 옵션

Hue Secure 도어벨은 플러그인 전원 공급 장치를 통해서도 전원을 공급받을 수 있습니다. 적합한 어댑터로는 유럽 Zopule MYT240050(플러그인 어댑터)과 미국 jiooyy AC-AC 24V 500mA(플러그인)가 있습니다.

호환성 및 통합

Hue Lights와의 통합

Hue Secure 도어벨은 기존의 Philips Hue 등과 원활하게 통합됩니다. 누군가 초인종을 누르거나 움직임이 감지되면 조명이 자동으로 깜박이거나 켜지도록 설정할 수 있습니다.

스마트 홈 통합

Hue 유선 도어벨은 Alexa, Google Assistant, SmartThings와 함께 사용하여 실시간 보기가 가능합니다. Apple Home(및 Home 보안 비디오)은 지원되지 않습니다.

여러 장치 연결

Hue Bridge가 설정의 일부일 때는 하나의 도어벨에 여러 Hue 스마트 차임벨을 연결할 수 있습니다. Hue Bridge가 없다면 하나의 유선 도어벨에 하나의 스마트 차임벨을 연결하면 됩니다. 마찬가지로, Bridge가 설정에 포함되어 있는 경우 여러 개의 Hue 유선 도어벨을 하나의 스마트 차임에 연결할 수 있습니다.

알림 및 경고

알림 수신

누군가가 초인종을 누르면 Hue 앱을 통해 휴대폰으로 초인종 전화 가 오거나 푸시 알림이 전송됩니다. Hue Chime이 연결되어 있으면 소리로 알림을 받을 수 있습니다. Hue 조명을 사용하여 조명 차임벨 알림을 만들 수도 있습니다.

조명 차임

조명 차임은 초인종을 눌렀을 때 집안의 하나 이상의 조명이 깜박이도록 해주는 Hue의 독특한 기능입니다. 예를 들어 직장에 있거나 가족이 잠들어 있을 때처럼 스마트 차임 소리에 방해받고 싶지 않을 때 이 기능이 유용합니다.

구독 플랜

보안 구독 플랜 무료 체험판

모든 새로운 보안 카메라 또는 유선 도어벨 카메라에는 기본 플랜의 30일 무료 체험판이 제공됩니다. 체험판은 도어벨이 설정되는 즉시 시작되며, 보안 플랜에 포함된 모든 고급 기능을 사용해 볼 수 있습니다.

Hue Secure 플랜 구매

무료 체험 기간이 끝나면 Hue Secure 플랜 중 하나를 구매하여 고급 기능을 계속 사용할 수 있습니다. 이용 가능한 플랜은 다음과 같습니다.

기본 플랜 : 이 플랜은 카메라당 연간 비용이 $39.99이며 30일 분량의 비디오 기록, 활동 구역, 비디오 클립, 더 스마트한 알림과 같은 고급 기능이 포함되어 있습니다.

: 이 플랜은 카메라당 연간 비용이 $39.99이며 30일 분량의 비디오 기록, 활동 구역, 비디오 클립, 더 스마트한 알림과 같은 고급 기능이 포함되어 있습니다. 플러스 플랜: 이 플랜은 연간 비용이 $99.99이며 최대 10개의 카메라를 포함합니다. 이 제품에는 60일 분량의 비디오 기록, 활동 구역, 비디오 클립, 더욱 스마트해진 알림 등의 고급 기능이 포함되어 있습니다.

기술 사양

전압 호환성

Hue 유선 도어벨은 저전압 12-24VAC를 제공하는 기존 도어벨 시스템과만 호환됩니다. 주전원 전압(유럽에서는 220-240V, 미국에서는 120V)에 연결하는 것은 불가능하며, 제품이 손상될 수 있습니다.

카메라 해상도 및 시야

카메라 해상도는 1:1 비율(1984x1984픽셀)의 2K QHD이며, 시야각은 180도 이상으로 문 근처에 놓인 패키지를 감지하고 문 앞에 누가 있는지 잘 볼 수 있습니다.

야간 시야 옵션

Hue Secure 도어벨은 어두운 환경에서 적외선 야간 시야와 컬러 야간 시야를 모두 제공합니다. 컬러 야간 시야를 활성화하려면 야간 모드(적외선 시야)를 비활성화하세요.

별빛 시야

별빛 시야는 가장 어두운 날이나 장소에서도 빛을 포착하도록 최적화된 이미지 센서용 사양으로, 낮은 밝기 조건에서도 선명한 이미지를 보장합니다.

EU 에코 디자인 준수

Hue 유선 도어벨은 연중무휴 주야간 동작을 감지하도록 설계되었으며, EU 에코 디자인 지침을 준수하여 활성 또는 비활성으로 구성할 수 있습니다.

WiFi 범위

집 안에서 WiFi 라우터 범위 10미터 이내에 Hue 유선 도어벨을 놓을 것을 추천합니다.

문제 해결 및 유지 관리

도어벨 재설정

Hue 유선 비디오 도어벨의 뒷면에는 재설정 버튼이 있습니다. 안전 나사를 조심스럽게 풀고, 도어벨을 기울여 재설정 버튼에 접근한 후 도어벨이 재설정됨을 확인할 때까지 살짝 누릅니다.

도어벨과 차임벨 청소

매우 부드럽고 축축한 천을 사용하여 비디오 도어벨과 스마트 차임을 청소하세요. 긁힘을 방지하려면 너무 많은 힘을 가하지 마십시오.

LED 표시등 의미

보라 : 제품이 전원에 연결되어 시작/부팅 중입니다.

: 제품이 전원에 연결되어 시작/부팅 중입니다. 파란색 : 재설정 버튼이 눌렸습니다.

: 재설정 버튼이 눌렸습니다. 빨간색 : 재설정 버튼을 10초 이상 누르면 공장 초기화가 진행됩니다.

: 재설정 버튼을 10초 이상 누르면 공장 초기화가 진행됩니다. 빨간색 깜박임 : 유선 도어벨에 주의가 필요합니다. 변압기 전압 사양을 확인하세요.

: 유선 도어벨에 주의가 필요합니다. 변압기 전압 사양을 확인하세요. 빨간색 호흡 효과 : Hue 유선 도어벨이 녹화 중입니다.

: Hue 유선 도어벨이 녹화 중입니다. 녹색 호흡 효과: Hue 유선 도어벨이 업데이트 중입니다.

기존 도어벨 차임 연결 해제(EU 및 NAM)

EU의 경우: 도어벨 차임 제조업체의 지침에 따라 기존 도어벨 차임의 연결을 해제하세요. 제공된 와이어 너트를 사용하여 전선을 연결하여 연속 회로를 만듭니다. NAM: 제공된 바이패스 케이블을 사용하여 기존의 도어벨 차임을 분리하고 Hue 유선 도어벨로 전류를 우회합니다. 다양한 상황이 있을 수 있으며 의문이 있는 경우 전문 전기 기사에게 문의하세요.

변압기 호환성

기존의 도어벨 시스템 전압을 확인하려면 변압기 사양을 보고 의문이 있는 경우 전문 전기 기사에게 문의하세요.

비디오 클립 저장

Hue Secure 비디오 클립은 클라우드 환경에 안전하게 저장되고 종단 간 암호화되어 무단 액세스를 방지합니다.

장착 표면

Hue 비디오 도어벨은 대부분의 표면에 장착할 수 있지만, 금속 표면에 장착하는 것은 권장하지 않습니다. 금속 표면에 장착하면 방해가 되고 WiFi 연결이 약해질 수 있습니다. 벽돌과 콘크리트 표면에는 제공된 벽 고정 장치를 사용하세요.

스마트 차임 기능

스마트 차임은 앱이나 기기의 버튼을 통해 음소거할 수 있습니다. 전원 콘센트에 쉽게 꽂을 수 있도록 설계되었지만 연장 케이블에 연결해서는 안 됩니다. 본 제품은 유지보수가 필요 없으며, 전면커버가 고정되어 있습니다. 사이렌 기능은 87dB의 큰 소리로 이웃에게 경고하거나 침입자를 겁주어 쫓아냅니다.

스마트 차임의 LED 색상

녹색으로 켜짐(30초) : 전원이 켜져 있습니다.

: 전원이 켜져 있습니다. 주황색으로 느리게 깜박임 : Hue 설정에 추가할 준비가 되었습니다.

: Hue 설정에 추가할 준비가 되었습니다. 주황색으로 빠르게 깜박임 : 초기화되려고 합니다.

: 초기화되려고 합니다. 빨간색으로 켜짐(30초) : 제품이 음소거되었습니다.

: 제품이 음소거되었습니다. 녹색으로 켜짐: 제품이 음소거 해제되었습니다.

MotionAwareTM 기술

MotionAware는 동작 센서를 사용하지 않고 방에서 동작이 감지되면 조명이 켜지는 고유한 기술입니다. 이 기능은 3개 이상의 조명 및/또는 차임벨을 설치하면 작동합니다.

MultiChime에 대한 추가 정보

MultiChime을 사용하면 도어벨을 눌렀을 때 조명이 깜박이는 색상과 시간을 사용자 지정할 수 있습니다. 우리는 몇 가지 추천 사전 설정 색상을 제공하지만, 항상 원하는 색상으로 사용자 정의할 수 있습니다. 이 기능은 "권장"으로 표시된 색상 지원 조명에만 사용할 수 있습니다.

더 나은 가시성을 위해 색상 지원이 가능한 권장 조명을 선택하는 것을 추천합니다. 집안 어디에 있든 알림을 알아차릴 수 있도록 기본 조명 조건을 너무 방해하지 않으면서도 여러 방에 걸쳐 몇 개의 조명을 선택하는 것을 고려하세요.

또한 조명이 이전 상태로 돌아가기 전에 깜박이는 횟수를 선택할 수 있으므로 사용자의 요구에 맞게 알림을 맞춤 설정할 수 있습니다.

스마트 차임 및 멀티차임 구성

유선 도어벨의 앱 편집 화면을 통해 스마트 차임의 볼륨을 다르게 구성할 수 있습니다. 이를 통해 10가지 다른 시간 슬롯을 각각 차임벨에 맞는 신호음과 볼륨으로 설정할 수 있습니다.

마찬가지로, 앱을 통해 MultiChime의 조명 색상을 다양하게 구성할 수 있습니다. 최대 10개의 다른 시간대를 설정할 수 있으며, 각 시간대마다 조명 색상이 다릅니다.

유선 도어벨을 눌렀을 경우에는 소리와 조명 차임이 없을 수도 있습니다. 스마트 차임과 조명의 동작은 음소거 또는 비활성화를 포함하여 하루 종일 구성할 수 있습니다. 조명 없이 소리가 있거나 그 반대의 경우로 선택할 수 있습니다.

일부 조명은 MultiChime을 구성할 때 "추천"으로 나열되는데, 이는 색상을 표현할 수 있어 하루 종일 더 나은 대비를 제공하기 때문입니다. 비권장 조명은 항상 백색으로 깜박이도록 기본 설정됩니다.

MultiChime에 참여하는 조명은 항상 OFF와 최대 밝기 사이의 고정된 패턴으로 깜박입니다.

추가 질문이 있거나 추가 지원이 필요하면 고객 서비스 팀에 문의하세요.