Philips Hue and Matter: 전체 설정 및 지원 가이드

소개: Matter로 Hue를 설정하는 두 가지 방법

Philips Hue는 다양한 브랜드의 기기가 원활하게 작동할 수 있도록 하는 범용 스마트 홈 표준인 Matter를 지원합니다. 두 가지 다른 방식을 통해 Matter로 Hue bulb를 설정할 수 있음:

1. Hue Bridge가 있는 경우

기존 Hue 생태계를 보유한 사용자나 고급 기능 과 최대 호환성을 이용하고자 하는 사용자에게 가장 적합합니다.

2. 브리지 없이(직접 설정)

새로운 Matter 지원 Hue 전구 및 Essential 전구(A19 모델 등)를 사용하고 Apple Home, Google Home 또는 Alexa와 같은 플랫폼을 사용하여 더욱 간단한 설정을 원하는 사용자에게 이상적입니다.

 옵션 1: Hue Bridge를 사용하여 설정

왜 Hue Bridge를 사용해야 하나요?

Matter가 지원되지 않는 기존 전구를 포함하여 모든 Hue 제품을 지원 합니다.

합니다. 다음과 같은 고급 기능 을 사용할 수 있음: 그라데이션 조명 역동적인 장면 엔터테인먼트 동기화(Hue Sync Box 사용)

을 사용할 수 있음: 파트너 에코시스템 앱 외에도 Hue 앱을 통해 중앙 집중식 제어 를 제공합니다.

를 제공합니다. 미래 지향적: Hue Bridge는 새로운 표준 및 기능을 지원하도록 정기적으로 업데이트되어 스마트 홈이 미래 기술과 호환되도록 보장합니다.

Hue Bridge는 새로운 표준 및 기능을 지원하도록 정기적으로 업데이트되어 스마트 홈이 미래 기술과 호환되도록 보장합니다. 이미 Alexa, Google 또는 SmartThings를 사용하여 Hue 조명을 제어하는 모든 사용자는 여러 관리자 제어와 이러한 파트너와 함께 이미 개발된 모든 고급 제어 기능의 장점을 모두 누릴 수 있습니다.

설치 지침

Hue Bridge 를 연결하고 전원을 켭니다. Hue 앱을 설치하고 메시지에 따라 Hue Bridge와 전구를 추가하세요. Matter 통합 활성화: Hue 앱에서 설정 > 스마트 홈으로 이동합니다.

플랫폼(Apple, Google, Alexa)을 선택하고 연결 지침을 따르세요.

 옵션 2: 브리지 없이 설정(Matter 지원 전구를 통해 직접 설정)

필요한 것

Matter 지원 Hue 조명 (패키지에 Matter 로고가 있음).

(패키지에 Matter 로고가 있음). ‘Thread Border Router’라고 하는 스레드를 지원하는 Matter 컨트롤러 Hub(예: Apple HomePod Mini, Google Nest Hub 2세대, Amazon Echo 4세대)

설치 지침

스마트 홈 앱(Apple Home, Google Home, Alexa)을 엽니다. 새 기기 추가 설치 가이드의 QR 코드(Matter QR 코드)를 스캔하거나 11자리 페어링 코드를 입력하세요. 전구의 전원을 켜고 페어링 모드에 있는지 확인하세요(필요한 경우 깜박이거나 재설정됨). 전구를 사용자 지정하세요.: 전구에 이름을 지정하고, 방에 할당하고, 자동화를 테스트하세요.

팁: 전구가 이전에 Hue Bridge에 연결되어 있었다면 Matter를 통해 직접 페어링하기 전에 브리지에서 전구를 제거해야 합니다.

기능 비교: Hue Bridge와 Direct over Matter 설정

기능 Hue Bridge over Matter 사용 Direct over Matter 모든 Hue bulb와 호환됩니다 ✅ ❌ (Matter 지원 조명만 해당) 고급 조명 효과 ✅ ❌ 적응형 조명(Apple) ✅ ✅ Hue 엔터테인먼트 동기화 ✅ ❌ 다중 관리자 지원 ✅ ✅ 스레드 지원 ❌ ✅ (지원되는 경우) 로컬 제어(오프라인) ✅ ✅ (스레드 사용 시)

 생태계별 설정 팁

Apple Home

Hue Bridge를 사용하면 Hue 앱을 사용하여 Apple Home 계정을 연결할 수 있습니다.

Hue 앱을 사용하여 Apple Home 계정을 연결할 수 있습니다. 브리지 없이: Apple Home 앱에서 Matter QR 코드를 스캔하세요. iOS 18 이상 사용자는 Matter 기기를 페어링하기 위해 HomePod나 Apple TV가 필요하지 않습니다.

Google Home

Hue Bridge를 사용하면:

지원되는 컨트롤러:

스피커: Google Home, Google Home Mini, Nest Mini, Nest Audio

디스플레이: Nest Hub(1세대), Nest Hub(2세대), Nest Hub Max

Wi-Fi 라우터: Nest Wi-Fi Pro(Wi-Fi 6E)

스트리머: Google TV Streamer(4K)

Hue Bridge가 없는 경우:

지원되는 컨트롤러 : Nest Hub(2세대), Nest Hub Max, Nest Wi-Fi Pro, Google TV(4K).

: Nest Hub(2세대), Nest Hub Max, Nest Wi-Fi Pro, Google TV(4K). 설정: Google Home 앱을 사용하여 QR 코드를 스캔하거나 페어링 코드를 입력하세요.

Amazon Alexa

Hue Bridge를 사용하면:

지원 컨트롤러: Echo Dot(2세대 이상), Echo Spot, Echo Show(모든 세대), Echo Hub, Echo Studio(1세대 및 2세대), Echo Flex, Echo Plus(2세대), Echo Input, Eero Pro 6E, Pro 6, 6+, 6, PoE 6, PoE 게이트웨이, Max 7

Hue Bridge가 없는 경우:

지원 컨트롤러: Echo(4세대), Echo Show 8+, Echo Hub, Echo Studio(1세대 및 2세대), Eero Pro, 6, Max 7.

설정: Alexa 앱을 사용하여 QR 코드를 스캔하거나 수동 페어링 코드를 입력하세요.

️ 문제 해결 및 팁

일반적인 문제

전구가 응답하지 않습니다 : 전원 및 Wi-Fi 확인: 휴대폰과 Matter 허브가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요. 전구를 다시 시작하거나 재설정하세요. 전구의 펌웨어 및 앱 업데이트

: QR 코드 분실 : 전구에 인쇄된 수동 페어링 코드 를 사용하세요.

: 여러 앱에 추가 : 원래 앱을 사용하여 각 추가 플랫폼에 대해 새로운 Matter 설정 코드 를 생성합니다.

:

Matter 전구 재설정

전구를 재설정하는 단계는 Philips Hue 등을 초기화하는 방법 | Philips Hue에서 확인하세요

 Matter Over Thread에 관하여

Thread 는 Matter에서 사용되는 저전력 메시 네트워킹 프로토콜입니다.

는 Matter에서 사용되는 저전력 메시 네트워킹 프로토콜입니다. 일부 Hue bulb는 Thread를 지원하여 더 빠른 응답 시간 과 로컬 제어 가 가능합니다.

과 가 가능합니다. Thread Border Router 가 필요하며, 예시: 애플 홈팟 미니 Google Nest Hub(2세대) 아마존 에코(4세대)

가 필요하며, 예시:

 운영 체제 요구 사항

iOS : iOS 16 이상(iOS 18 이상에서는 홈 허브가 필요 없음).

: iOS 16 이상(iOS 18 이상에서는 홈 허브가 필요 없음). Android: Hue 앱과 Matter를 지원하는 Android 버전과 호환됩니다.

다중 관리자 지원

Matter를 사용하면 여러 생태계의 기기를 동시에 제어할 수 있습니다. 장치를 공유하려면:

장치가 처음 추가된 원래 앱을 엽니다. 새로운 설정 코드를 생성합니다. 다른 플랫폼에서 해당 코드를 사용합니다(예: Apple Home과 Google Home 모두에 Hue bulb 추가).

✅ 최종 의견

스마트 홈을 처음 사용하거나 여러 번 사용한 경우든, Matter를 통한 Philips Hue는 다음과 같은 유연성을 갖춤:

모든 기능에 액세스하고 레거시 지원을 받으려면 Hue Bridge 를 사용하세요.

를 사용하세요. 허브가 없는 간소화된 환경을 위해 Matter 지원 전구를 직접 사용하세요.

두 경로 모두 안전하고 신뢰할 수 있으며 미래에도 사용할 수 있는 스마트 조명을 제공합니다.