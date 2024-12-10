*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요.
Philips Hue and Matter: 전체 설정 및 지원 가이드
소개: Matter로 Hue를 설정하는 두 가지 방법
Philips Hue는 다양한 브랜드의 기기가 원활하게 작동할 수 있도록 하는 범용 스마트 홈 표준인 Matter를 지원합니다. 두 가지 다른 방식을 통해 Matter로 Hue bulb를 설정할 수 있음:
1. Hue Bridge가 있는 경우
기존 Hue 생태계를 보유한 사용자나 고급 기능 과 최대 호환성을 이용하고자 하는 사용자에게 가장 적합합니다.
2. 브리지 없이(직접 설정)
새로운 Matter 지원 Hue 전구 및 Essential 전구(A19 모델 등)를 사용하고 Apple Home, Google Home 또는 Alexa와 같은 플랫폼을 사용하여 더욱 간단한 설정을 원하는 사용자에게 이상적입니다.
옵션 1: Hue Bridge를 사용하여 설정
왜 Hue Bridge를 사용해야 하나요?
- Matter가 지원되지 않는 기존 전구를 포함하여 모든 Hue 제품을 지원합니다.
- 다음과 같은 고급 기능을 사용할 수 있음:
- 그라데이션 조명
- 역동적인 장면
- 엔터테인먼트 동기화(Hue Sync Box 사용)
- 파트너 에코시스템 앱 외에도 Hue 앱을 통해 중앙 집중식 제어를 제공합니다.
- 미래 지향적: Hue Bridge는 새로운 표준 및 기능을 지원하도록 정기적으로 업데이트되어 스마트 홈이 미래 기술과 호환되도록 보장합니다.
- 이미 Alexa, Google 또는 SmartThings를 사용하여 Hue 조명을 제어하는 모든 사용자는 여러 관리자 제어와 이러한 파트너와 함께 이미 개발된 모든 고급 제어 기능의 장점을 모두 누릴 수 있습니다.
설치 지침
- Hue Bridge 를 연결하고 전원을 켭니다.
- Hue 앱을 설치하고 메시지에 따라 Hue Bridge와 전구를 추가하세요.
- Matter 통합 활성화:
- Hue 앱에서 설정 > 스마트 홈으로 이동합니다.
- 플랫폼(Apple, Google, Alexa)을 선택하고 연결 지침을 따르세요.
옵션 2: 브리지 없이 설정(Matter 지원 전구를 통해 직접 설정)
필요한 것
- Matter 지원 Hue 조명(패키지에 Matter 로고가 있음).
- ‘Thread Border Router’라고 하는 스레드를 지원하는 Matter 컨트롤러 Hub(예: Apple HomePod Mini, Google Nest Hub 2세대, Amazon Echo 4세대)
설치 지침
- 스마트 홈 앱(Apple Home, Google Home, Alexa)을 엽니다.
- 새 기기 추가
- 설치 가이드의 QR 코드(Matter QR 코드)를 스캔하거나 11자리 페어링 코드를 입력하세요.
- 전구의 전원을 켜고 페어링 모드에 있는지 확인하세요(필요한 경우 깜박이거나 재설정됨).
- 전구를 사용자 지정하세요.: 전구에 이름을 지정하고, 방에 할당하고, 자동화를 테스트하세요.
팁: 전구가 이전에 Hue Bridge에 연결되어 있었다면 Matter를 통해 직접 페어링하기 전에 브리지에서 전구를 제거해야 합니다.
기능 비교: Hue Bridge와 Direct over Matter 설정
|
기능
|
Hue Bridge over Matter 사용
|
Direct over Matter
|
모든 Hue bulb와 호환됩니다
|
✅
|
❌ (Matter 지원 조명만 해당)
|
고급 조명 효과
|
✅
|
❌
|
적응형 조명(Apple)
|
✅
|
✅
|
Hue 엔터테인먼트 동기화
|
✅
|
❌
|
다중 관리자 지원
|
✅
|
✅
|
스레드 지원
|
❌
|
✅ (지원되는 경우)
|
로컬 제어(오프라인)
|
✅
|
✅ (스레드 사용 시)
생태계별 설정 팁
Apple Home
- Hue Bridge를 사용하면 Hue 앱을 사용하여 Apple Home 계정을 연결할 수 있습니다.
- 브리지 없이: Apple Home 앱에서 Matter QR 코드를 스캔하세요. iOS 18 이상 사용자는 Matter 기기를 페어링하기 위해 HomePod나 Apple TV가 필요하지 않습니다.
Google Home
Hue Bridge를 사용하면:
- 지원되는 컨트롤러:
스피커: Google Home, Google Home Mini, Nest Mini, Nest Audio
디스플레이: Nest Hub(1세대), Nest Hub(2세대), Nest Hub Max
Wi-Fi 라우터: Nest Wi-Fi Pro(Wi-Fi 6E)
스트리머: Google TV Streamer(4K)
Hue Bridge가 없는 경우:
- 지원되는 컨트롤러: Nest Hub(2세대), Nest Hub Max, Nest Wi-Fi Pro, Google TV(4K).
- 설정: Google Home 앱을 사용하여 QR 코드를 스캔하거나 페어링 코드를 입력하세요.
Amazon Alexa
Hue Bridge를 사용하면:
- 지원 컨트롤러: Echo Dot(2세대 이상), Echo Spot, Echo Show(모든 세대), Echo Hub, Echo Studio(1세대 및 2세대), Echo Flex, Echo Plus(2세대), Echo Input, Eero Pro 6E, Pro 6, 6+, 6, PoE 6, PoE 게이트웨이, Max 7
Hue Bridge가 없는 경우:
- 지원 컨트롤러: Echo(4세대), Echo Show 8+, Echo Hub, Echo Studio(1세대 및 2세대), Eero Pro, 6, Max 7.
- 설정: Alexa 앱을 사용하여 QR 코드를 스캔하거나 수동 페어링 코드를 입력하세요.
️ 문제 해결 및 팁
일반적인 문제
- 전구가 응답하지 않습니다:
- 전원 및 Wi-Fi 확인: 휴대폰과 Matter 허브가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요.
- 전구를 다시 시작하거나 재설정하세요.
- 전구의 펌웨어 및 앱 업데이트
- QR 코드 분실:
- 전구에 인쇄된 수동 페어링 코드 를 사용하세요.
- 여러 앱에 추가:
- 원래 앱을 사용하여 각 추가 플랫폼에 대해 새로운 Matter 설정 코드 를 생성합니다.
Matter 전구 재설정
- 전구를 재설정하는 단계는 Philips Hue 등을 초기화하는 방법 | Philips Hue에서 확인하세요
Matter Over Thread에 관하여
- Thread 는 Matter에서 사용되는 저전력 메시 네트워킹 프로토콜입니다.
- 일부 Hue bulb는 Thread를 지원하여 더 빠른 응답 시간 과 로컬 제어가 가능합니다.
- Thread Border Router가 필요하며, 예시:
- 애플 홈팟 미니
- Google Nest Hub(2세대)
- 아마존 에코(4세대)
운영 체제 요구 사항
- iOS: iOS 16 이상(iOS 18 이상에서는 홈 허브가 필요 없음).
- Android: Hue 앱과 Matter를 지원하는 Android 버전과 호환됩니다.
다중 관리자 지원
Matter를 사용하면 여러 생태계의 기기를 동시에 제어할 수 있습니다. 장치를 공유하려면:
- 장치가 처음 추가된 원래 앱을 엽니다.
- 새로운 설정 코드를 생성합니다.
- 다른 플랫폼에서 해당 코드를 사용합니다(예: Apple Home과 Google Home 모두에 Hue bulb 추가).
✅ 최종 의견
스마트 홈을 처음 사용하거나 여러 번 사용한 경우든, Matter를 통한 Philips Hue는 다음과 같은 유연성을 갖춤:
- 모든 기능에 액세스하고 레거시 지원을 받으려면 Hue Bridge 를 사용하세요.
- 허브가 없는 간소화된 환경을 위해 Matter 지원 전구를 직접 사용하세요.
두 경로 모두 안전하고 신뢰할 수 있으며 미래에도 사용할 수 있는 스마트 조명을 제공합니다.