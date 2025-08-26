모든 Hue 제품은 동일한 간편한 QR 코드 설정을 따르므로, 모든 Hue 기기를 동시에 스캔하여 설정할 수 있습니다.
Hue Bridge Pro를 설정하는 방법
Bridge Pro 설정 지침
1. Hue 앱을 엽니다.
처음으로 열면 Bridge를 추가할지 묻는 메시지가 표시됩니다. 예를 탭합니다.
건너뛰기를 탭했다면 걱정하지 마세요! 설정을 열고 기기를 탭한 다음 파란색 더하기(+) 아이콘을 탭합니다.
2. QR 코드를 스캔하세요.
성공적으로 스캔이 완료되면 다음을 탭하세요.
참고: 제품에 QR 코드가 없는 경우 도움이 필요해요(I need help)를 탭한 다음 QR 코드 없음(No QR code)과 Bridge Pro를 차례대로 선택하시면 됩니다.
3. Hue Bridge Pro를 연결할 방법을 선택하세요. Wi-Fi를 사용할지(이 경우 제공된 이더넷 케이블을 사용하지 마세요) 아니면 이더넷 케이블을 사용할지 선택하세요.
제공된 USB-C 전원 케이블을 사용하여 Hue Bridge Pro에 전원을 공급하세요. 이제 앱에서 마지막 단계를 설명합니다.
