Hue Bridge Pro를 설정하는 방법

1. 아직 Bridge를 연결하지 마세요.

QR 코드를 스캔해야 하므로 쉽게 닿을 수 있는 곳에 두세요.

2. 추가할 Hue 장치가 두 개 이상 있나요?

모두 함께 모아두세요! 동일한 단계에서 모든 QR 코드를 스캔하게 됩니다.

3. Hue 앱이 있나요?

휴대폰 앱스토어에서 다운로드하세요.