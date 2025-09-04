2. 서비스 이용.

a. 서비스 사용 허가: 당사는 귀하가 소유하고 있거나 제어 및 모니터링할 권한이 있는 제품을 제어 및 모니터링할 목적으로 서비스를 이용하는 것을 허가합니다.

b. 사용자 계정 등록: 서비스를 이용하려면 사용자 계정이 필요합니다. 귀하는 귀하의 정보(사용자 계정 생성 시 필요한 정보)의 정확성과 사용자 계정의 보안을 유지하기 위한 조치 이행에 대해 책임이 있습니다. 개인정보보호에 관한 자세한 내용은 섹션 5를 참조하십시오.

c. 타인에게 권한 부여: 귀하가 관리자 계정을 가지고 있는 경우(해당 사용자는 “관리자” 또는 “소유자” 라고 함) 귀하는 서비스에서 허용하는 바에 따라 액세스할 수 있는 사용자 계정이 있는 다른 사용자에게 제품 및 서비스에 대한 액세스, 사용, 모니터링 및 제어 권한을 부여할 수 있습니다. 이러한 타인을 “수권 사용자” 라고 합니다. 신뢰할 수 있는 사용자에게만 제품 및 서비스 액세스 권한을 부여하십시오.

d. 서비스 개선:

• 당사는 서비스와 제품을 개선하기 위해 항상 노력하고 있으며, 따라서 시간이 지나면서 서비스와 제품이 달라질 수 있습니다. 당사는 (버그) 해결 또는 수정을 통해 서비스를 업데이트하거나, 새로운 기능 또는 구현 방식을 도입하거나, 기능 또는 구현 방식, 구성 요소 또는 콘텐츠를 (임시 또는 영구적으로) 변경 또는 중단하거나, 특정 기능에 제한을 두거나 서비스의 일부 또는 전체에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 당사는 이러한 업데이트와 변경을 통틀어 “업데이트” 라고 부릅니다.

• 특정한 경우, 이러한 업데이트로 인해 기존의 하드웨어 기기, 제3자 서비스, 소프트웨어 구성 또는 설정이 더 이상 기존 서비스와 연동되지 않게 될 수 있습니다. 이 경우 서비스를 계속 사용하기 위해서는 이러한 기기, 서비스, 구성 또는 설정을 업데이트하거나 변경해야 할 수도 있습니다.

• 당사의 웹사이트(www.philips-hue.com/endofsupportpolicy)에서 별도로 제공하는 당사의 지원 종료 정책이 적용됩니다. 당사의 지원 종료 정책과 제품에 대해 당사에서 제공하는 보증 사이에 차이가 있거나 당사의 지원 종료 정책으로 인해 제품에 대한 지원이 명시된 보증 기간 내에 종료될 수 있는 경우, 지원 종료 정책이 보증 약관을 대체합니다.

• 업데이트는 별도의 공지나 추가 동의 없이 자동으로 실행될 수 있습니다. 귀하는 이러한 자동 업데이트에 동의하는 것으로 간주됩니다. 이러한 업데이트가 자동으로 설치되는 것을 원하지 않을 경우 앱의 설정에서 설정할 수 있습니다. 당사는 또한 귀하가 직접 업데이트를 설치하도록 요청할 수 있으며, 이 경우 귀하는 즉시 업데이트를 설치할 책임이 있습니다. 업데이트를 설치하지 않을 경우 귀하는 위험(예: 보안 위험)에 노출될 수 있으며 당사가 귀하에게 서비스를 제공할 책임과 능력이 영향을 받거나 제한됩니다.

e. 서비스 영향 요인: 서비스는 올바른 작동을 위해 귀하의 Wi-Fi 네트워크, 활성화된 무선 기기(예: 스마트폰 또는 태블릿) 및 (일부 제품의 경우) 광대역 인터넷 접속 등 제3자 기기 및 서비스 제공업체에 의존합니다. Signify는 이러한 제3자 기기 및 서비스, 제3자 기기 및 서비스의 적절한 구성과 제품과의 호환성, 관련 비용을 통제하지 못하며 이에 대한 책임을 지지 않습니다. 이러한 기기 또는 서비스가 어떠한 이유로든 중단, 지연, 거부되거나 기타 다른 방식으로 제한될 경우, 제한 기간 동안 서비스가 불안정해지거나 제공되지 않을 수 있습니다. 귀하는 이러한 제3자 기기 및 서비스로 인한 요금에 책임이 있습니다. 특히 녹화된 동영상을 스트리밍하거나 시청할 경우 추가로 상당한 요금이 발생할 수 있습니다.

f. 행동 수칙: 당사는 모든 사용자에게 지속적인 서비스를 제공하고자 하며, 이는 귀하가 다음과 같은 행동 수칙을 준수해야 함을 뜻합니다.

• 수출 통제, 개인 정보 보호 및 지적재산권을 포함한 관련 법률을 준수합니다.

• 서비스에 해를 끼치거나 방해, 남용, 또는 중단시키지 않습니다.

• 귀하는 미국 정부의 제재 대상 국가, 통상 금지 조치된 국가 또는 미국 정부가 '테러리스트 지원' 국가로 지정한 국가에 거주하지 않고, 미국 정부의 금지 또는 제한 단체 목록에 올라 있지 않다는 것을 보증합니다.

g. 동영상/오디오 콘텐츠와 함께 사용: 제품을 일부 특정 동영상 및/또는 오디오 콘텐츠와 함께 사용하면 특정한 조명들이 조합될 수 있으며 이로 인해 불편을 느낄 수 있습니다. 이러한 경우에는 제품과 해당 콘텐츠의 동기화를 중단하십시오.

h. 추가 제품 필요 가능성: 특정 제품 사용 시 당사가 사용 설명서에 명시한 추가 제품이 필요할 수 있습니다.

i. 서비스 관련 커뮤니케이션: 당사는 때때로 당사 웹사이트나 앱을 통해 공지 사항과 기타 정보를 발송합니다. 제품, 서비스, 또는 본 약관과 관련하여 궁금한 사항이 있다면 당사의 소비자 관리 채널을 통해 문의하십시오.

j. 피드백: 당사는 서비스와 제품에 관한 피드백을 환영합니다. 피드백을 제공하실 경우 당사는 어떠한 의무도 부과하지 않고 피드백에 따른 조치를 취하겠습니다.

k. 취약점: 무선 또는 인터넷 연결에 의존하거나 모든 종류의 네트워크(예: 클라우드 스토리지)에 연결된 제품은 안전하지 않을 수 있으며 맬웨어 및 스파이웨어 변종에 의해 악용되거나 해킹될 수 있습니다(“취약점”). 취약점으로 인해 악의적인 의도를 가진 사람이 귀하의 시스템 또는 관련 제품을 무장 또는 해제하고, 귀하 또는 타인의 데이터를 조회, 추출, 변경, 파괴, 도용, 공개 또는 변경하고, 귀하의 활동 및 타인의 활동을 모니터링하고/모니터링하거나 염탐하고, 인터넷 및 네트워크 중단을 유발하고, 타인이 귀하의 계정에 의도하지 않거나 승인되지 않은 액세스를 할 수 있도록 하고, 이외에 사람, 재산 또는 데이터를 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 당사는 서비스가 안전하다는 점 및/또는 서비스에 취약점이 없거나 서비스가 취약점에 민감하다는 점을 보증하거나 설명하지 않습니다.

l. 불가항력: 불가항력, 자연 재해, 테러, 폭동 또는 전쟁을 포함하여 당사의 합리적인 통제 범위를 벗어난 상황으로 인해 성능에 장애 또는 지연이 발생하는 경우 당사는 귀하에게 책임을 지지 않습니다.

m. AI 기능: "AI 기능"은 제품 또는 서비스에 내장된 인공 지능 기능을 말합니다. 당사는 특정 작업을 수행하기 위해 AI 기능을 추가할 수 있으며, 이를 소개할 때 작동 방식, 제한 사항 및 제약 사항을 알려드립니다. AI 기능이 얼마나 잘 작동하는지는 사용하는 데이터의 품질과 가용성에 따라 달라집니다. 항상 예상대로 작동하지 않을 수 있으며, 항상 잘 수행되거나 정확하거나 신뢰할 수 있을 것이라고 약속할 수 없습니다. 잘못되거나 불완전하거나 놀라운 결과를 제공할 수 있습니다. 귀하는 당사가 제공하는 지침에 따라 AI 기능을 사용해야 하며 불법적이거나 금지된 활동에 사용해서는 안 됩니다.