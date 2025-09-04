마지막 업데이트: 2025년 9월
1. 본 문서의 내용 및 당사와 귀하의 관계.
a. 본 Hue 이용 약관(“약관”)을 확인하지 않고 지나칠 수 있으나, 귀하가 당사에 기대할 수 있는 사항과 당사가 귀하에게 요구하는 사항을 알 수 있다는 점에서 본 약관을 이해하는 것은 중요합니다.
b. 귀하와 당사의 관계: 본 약관에서는 귀하와 당사의 관계에 대해 설명합니다. “당사”라는 언급은 Philips Hue 제품을 담당하는 Signify Netherlands B.V.(Netherlands Chamber of Commerce 등록 번호 17061150, VAT 번호 NL009076992B01, 사업장 주소 High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, The Netherlands)를 의미합니다.
c. 제공하는 서비스: 서비스란 Philips Hue 및 Hue 제품(이하 “제품”)을 위한 서비스로, 이러한 서비스에는 제품에 포함된 소프트웨어에 대한 귀하의 액세스 및 사용, 귀하의 스마트폰 또는 태블릿에 다운로드한 당사 앱에 대한 귀하의 액세스 및 사용, 당사의 웹사이트와 앱을 통해 제품에 액세스할 수 있는 서비스 및 기능 등이 포함됩니다. 당사는 이를 통틀어 “서비스”라고 칭합니다. 제품은 정상적인 환경 및 작동 방식 조건 하에서 가정용으로 설계 및 개발된 제품입니다.
d. 연령 요건: 귀하가 법률상 계약이 가능한 나이가 아닌 경우 본 약관을 수락하고, 서비스를 이용하고, 사용자 계정을 생성하려면 부모나 법률 대리인의 허가를 받아야 합니다.
e. 본 약관에서 규정하지 않는 내용: 제품 구매 시 제품 구매 내역은 해당하는 판매 약관의 적용을 받으며, 이러한 제품 구입에 따라 귀하는 귀하의 거주 국가에서 소비자로서 보장받는 보증에 관한 모든 법정 권리를 갖습니다. 서비스의 일부 기능은 이러한 기능을 제공하는 추가 약관의 적용을 받을 수 있습니다.
f. 제3자 커미셔닝: 표준(Matter; Zigbee), Apple Home 앱 또는 기타(예: 다른 스마트 홈 기기를 통해 제품 제어)(“제3자 커미셔닝”)을 사용하여 제3자 커미셔너를 통해 제품을 커미셔닝하기로 선택한 경우에 제3자 커미셔닝의 일부로서 이 약관을 수락하고 이를 준수하는 데 동의하게 됩니다. 이러한 제3자 커미셔닝을 통해 귀하는 관련 서비스 제한을 포함하여 이 약관에 구속됩니다. 제품이 해당 제3자 커미셔너의 시스템에서 커미셔닝된 후 귀하의 가족 구성원이 (다른) 제품을 추가할 수 있으므로, 귀하는 제품을 사용하는 가족 내의 모든 사용자에게 이 약관을 알리고 준수하도록 하는 데 전적으로 책임이 있습니다. 당사는 이 이용 약관에 개별적으로 동의하지 않은 개인이 제품을 사용함으로써 발생하는 모든 결과에 대한 책임이나 의무를 부인합니다.
2. 서비스 이용.
a. 서비스 사용 허가: 당사는 귀하가 소유하고 있거나 제어 및 모니터링할 권한이 있는 제품을 제어 및 모니터링할 목적으로 서비스를 이용하는 것을 허가합니다.
b. 사용자 계정 등록: 서비스를 이용하려면 사용자 계정이 필요합니다. 귀하는 귀하의 정보(사용자 계정 생성 시 필요한 정보)의 정확성과 사용자 계정의 보안을 유지하기 위한 조치 이행에 대해 책임이 있습니다. 개인정보보호에 관한 자세한 내용은 섹션 5를 참조하십시오.
c. 타인에게 권한 부여: 귀하가 관리자 계정을 가지고 있는 경우(해당 사용자는 “관리자” 또는 “소유자” 라고 함) 귀하는 서비스에서 허용하는 바에 따라 액세스할 수 있는 사용자 계정이 있는 다른 사용자에게 제품 및 서비스에 대한 액세스, 사용, 모니터링 및 제어 권한을 부여할 수 있습니다. 이러한 타인을 “수권 사용자” 라고 합니다. 신뢰할 수 있는 사용자에게만 제품 및 서비스 액세스 권한을 부여하십시오.
d. 서비스 개선:
• 당사는 서비스와 제품을 개선하기 위해 항상 노력하고 있으며, 따라서 시간이 지나면서 서비스와 제품이 달라질 수 있습니다. 당사는 (버그) 해결 또는 수정을 통해 서비스를 업데이트하거나, 새로운 기능 또는 구현 방식을 도입하거나, 기능 또는 구현 방식, 구성 요소 또는 콘텐츠를 (임시 또는 영구적으로) 변경 또는 중단하거나, 특정 기능에 제한을 두거나 서비스의 일부 또는 전체에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 당사는 이러한 업데이트와 변경을 통틀어 “업데이트” 라고 부릅니다.
• 특정한 경우, 이러한 업데이트로 인해 기존의 하드웨어 기기, 제3자 서비스, 소프트웨어 구성 또는 설정이 더 이상 기존 서비스와 연동되지 않게 될 수 있습니다. 이 경우 서비스를 계속 사용하기 위해서는 이러한 기기, 서비스, 구성 또는 설정을 업데이트하거나 변경해야 할 수도 있습니다.
• 당사의 웹사이트(www.philips-hue.com/endofsupportpolicy)에서 별도로 제공하는 당사의 지원 종료 정책이 적용됩니다. 당사의 지원 종료 정책과 제품에 대해 당사에서 제공하는 보증 사이에 차이가 있거나 당사의 지원 종료 정책으로 인해 제품에 대한 지원이 명시된 보증 기간 내에 종료될 수 있는 경우, 지원 종료 정책이 보증 약관을 대체합니다.
• 업데이트는 별도의 공지나 추가 동의 없이 자동으로 실행될 수 있습니다. 귀하는 이러한 자동 업데이트에 동의하는 것으로 간주됩니다. 이러한 업데이트가 자동으로 설치되는 것을 원하지 않을 경우 앱의 설정에서 설정할 수 있습니다. 당사는 또한 귀하가 직접 업데이트를 설치하도록 요청할 수 있으며, 이 경우 귀하는 즉시 업데이트를 설치할 책임이 있습니다. 업데이트를 설치하지 않을 경우 귀하는 위험(예: 보안 위험)에 노출될 수 있으며 당사가 귀하에게 서비스를 제공할 책임과 능력이 영향을 받거나 제한됩니다.
e. 서비스 영향 요인: 서비스는 올바른 작동을 위해 귀하의 Wi-Fi 네트워크, 활성화된 무선 기기(예: 스마트폰 또는 태블릿) 및 (일부 제품의 경우) 광대역 인터넷 접속 등 제3자 기기 및 서비스 제공업체에 의존합니다. Signify는 이러한 제3자 기기 및 서비스, 제3자 기기 및 서비스의 적절한 구성과 제품과의 호환성, 관련 비용을 통제하지 못하며 이에 대한 책임을 지지 않습니다. 이러한 기기 또는 서비스가 어떠한 이유로든 중단, 지연, 거부되거나 기타 다른 방식으로 제한될 경우, 제한 기간 동안 서비스가 불안정해지거나 제공되지 않을 수 있습니다. 귀하는 이러한 제3자 기기 및 서비스로 인한 요금에 책임이 있습니다. 특히 녹화된 동영상을 스트리밍하거나 시청할 경우 추가로 상당한 요금이 발생할 수 있습니다.
f. 행동 수칙: 당사는 모든 사용자에게 지속적인 서비스를 제공하고자 하며, 이는 귀하가 다음과 같은 행동 수칙을 준수해야 함을 뜻합니다.
• 수출 통제, 개인 정보 보호 및 지적재산권을 포함한 관련 법률을 준수합니다.
• 서비스에 해를 끼치거나 방해, 남용, 또는 중단시키지 않습니다.
• 귀하는 미국 정부의 제재 대상 국가, 통상 금지 조치된 국가 또는 미국 정부가 '테러리스트 지원' 국가로 지정한 국가에 거주하지 않고, 미국 정부의 금지 또는 제한 단체 목록에 올라 있지 않다는 것을 보증합니다.
g. 동영상/오디오 콘텐츠와 함께 사용: 제품을 일부 특정 동영상 및/또는 오디오 콘텐츠와 함께 사용하면 특정한 조명들이 조합될 수 있으며 이로 인해 불편을 느낄 수 있습니다. 이러한 경우에는 제품과 해당 콘텐츠의 동기화를 중단하십시오.
h. 추가 제품 필요 가능성: 특정 제품 사용 시 당사가 사용 설명서에 명시한 추가 제품이 필요할 수 있습니다.
i. 서비스 관련 커뮤니케이션: 당사는 때때로 당사 웹사이트나 앱을 통해 공지 사항과 기타 정보를 발송합니다. 제품, 서비스, 또는 본 약관과 관련하여 궁금한 사항이 있다면 당사의 소비자 관리 채널을 통해 문의하십시오.
j. 피드백: 당사는 서비스와 제품에 관한 피드백을 환영합니다. 피드백을 제공하실 경우 당사는 어떠한 의무도 부과하지 않고 피드백에 따른 조치를 취하겠습니다.
k. 취약점: 무선 또는 인터넷 연결에 의존하거나 모든 종류의 네트워크(예: 클라우드 스토리지)에 연결된 제품은 안전하지 않을 수 있으며 맬웨어 및 스파이웨어 변종에 의해 악용되거나 해킹될 수 있습니다(“취약점”). 취약점으로 인해 악의적인 의도를 가진 사람이 귀하의 시스템 또는 관련 제품을 무장 또는 해제하고, 귀하 또는 타인의 데이터를 조회, 추출, 변경, 파괴, 도용, 공개 또는 변경하고, 귀하의 활동 및 타인의 활동을 모니터링하고/모니터링하거나 염탐하고, 인터넷 및 네트워크 중단을 유발하고, 타인이 귀하의 계정에 의도하지 않거나 승인되지 않은 액세스를 할 수 있도록 하고, 이외에 사람, 재산 또는 데이터를 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 당사는 서비스가 안전하다는 점 및/또는 서비스에 취약점이 없거나 서비스가 취약점에 민감하다는 점을 보증하거나 설명하지 않습니다.
l. 불가항력: 불가항력, 자연 재해, 테러, 폭동 또는 전쟁을 포함하여 당사의 합리적인 통제 범위를 벗어난 상황으로 인해 성능에 장애 또는 지연이 발생하는 경우 당사는 귀하에게 책임을 지지 않습니다.
m. AI 기능: "AI 기능"은 제품 또는 서비스에 내장된 인공 지능 기능을 말합니다. 당사는 특정 작업을 수행하기 위해 AI 기능을 추가할 수 있으며, 이를 소개할 때 작동 방식, 제한 사항 및 제약 사항을 알려드립니다. AI 기능이 얼마나 잘 작동하는지는 사용하는 데이터의 품질과 가용성에 따라 달라집니다. 항상 예상대로 작동하지 않을 수 있으며, 항상 잘 수행되거나 정확하거나 신뢰할 수 있을 것이라고 약속할 수 없습니다. 잘못되거나 불완전하거나 놀라운 결과를 제공할 수 있습니다. 귀하는 당사가 제공하는 지침에 따라 AI 기능을 사용해야 하며 불법적이거나 금지된 활동에 사용해서는 안 됩니다.
3. 귀하의 정보.
a. 사용자 제출물 및 장치 데이터: 일부 서비스는 귀하와 귀하의 수권 사용자가 서비스에 또는 서비스를 통해 다양한 방식으로 정보를 저장하거나 제공하도록 허용합니다. 당사는 이러한 정보를 “사용자 제출물” 이라 부릅니다. 사용자 제출물을 제공하고자 한다면 아래 권리를 부여하는 데 필요한 권리가 있는지, 그러한 권리가 합법적인지 확인하십시오. 서비스는 또한 귀하의 제품 및 여러 장치, 제3자 서비스 또는 귀하가 서비스와 연결하는 애플리케이션의 사용에 대한 정보를 당사에 제공하며(때때로 자동으로 제공), 당사는 이러한 정보를 “장치 데이터” 라 부릅니다. 사용자 제출물과 장치 데이터는 항상 귀하의 소유이며, 이는 사용자 제출물과 장치 데이터에 대한 모든 권리를 계속해서 귀하가 보유한다는 뜻입니다.
b. 정보 사용 허가: 아래의 섹션 5에 명시되어 있는 귀하의 개인정보보호 권리에 따라, 그리고 귀하가 유럽경제지역(EEA)에 거주하는 경우 데이터 고지사항(아래에 정의)에 따라,귀하는 서비스를 이용함으로써 당사(및 당사의 피허가자, 에코시스템 파트너 및 계약자가 다음과 같은 행동을 수행할 수 있는 전 세계적이고(따라서 전 세계에 적용되고) 수수료 없는(따라서 비용을 지불하지 않는) 라이선스를 부여합니다.
• 사용자 제출물 및 기기 데이터를 호스팅, 재생산, 수정, 전달 및 사용합니다. 예를 들어, 당사가 이를 당사의 시스템에 저장하고 액세스할 수 있게 합니다.
• 귀하의 사용자 제출물과 기기 데이터에 대한 액세스 권한을 권한 있는 사용자에게, 그리고 (아래에 정의된) 제3자 제품 및 서비스를 위해 부여합니다.
• 제품 및 서비스의 운영 및 개선(업데이트 생성 포함)
• 당사를 대신하여 새로운 기술, 제품 및 서비스 개발
• 그 밖에 https://www.philips-hue.com/privacy에서 제공하는 당사의 개인정보 보호정책( “개인정보 보호정책” )에 설명된 목적.
유럽연합에 거주하는 경우, 상기 목적을 위해 제품 또는 서비스를 사용하여 생성된 모든 제품 데이터 및 관련 서비스 데이터(EU 데이터법 – 규정(EU) 2023/2854에 정의됨)를 사용할 수 있습니다. 기기 데이터 및 사용자 제출물은 제품 데이터 또는 관련 서비스 데이터로 간주될 수 있습니다. 당사는 Hue 데이터 고지사항에 따라 특정 제품 데이터 및 관련 서비스 데이터에 대한 액세스 권한을 제공합니다( “데이터 고지사항” ) – https://www.philips-hue.com/datanotice 참조.
c. 정보 보안: 당사는 귀하가 제공한 정보의 무결성과 보안을 중요하게 생각하며, 적절한 보안 조치를 시행하려고 노력합니다. 그러나 당사는 허가받지 않은 제3자가 당사의 보안 시스템을 침투할 수 없으며, 귀하의 정보를 부적절한 목적으로 사용할 수 없다고 보장하지 않습니다. Signify의 책임 있는 공개에 관한 자세한 내용은 당사의 취약성 공개 정책 페이지(https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure)를 참조하십시오.
4. 타사 제품 및 서비스.
a. 타사 제품 및 서비스 액세스: 서비스는 제품이 다른 회사의 제품, 앱 및 서비스(“제3사 제품 및 서비스”)와 상호 작용하는 것을 허용할 수 있습니다. 이 상호 작용이 가능하게 하기 위해, 당사는 귀하의 사용자 제출물과 기기 데이터를 해당 제3자와 교환할 수 있습니다. 귀하는 제3자 제품 및 서비스와의 상호 작용과 제3자 제품 및 서비스의 이용에 대한 책임을 집니다. 당사는 제3자 제품 및 서비스에 대해, 그리고 제3자 제품 및 서비스와 제품 및 서비스 간의 인터페이스에 대해 책임을 지지 않습니다. 제3자 제품 및 서비스를 통해 제품을 온보딩, 시운전, 작동 및/또는 사용하기로 선택하면 해당 서비스를 (전부 또는 부분적으로) 더 이상 사용할 수 없음을 의미하고(또는 서비스를 완전히 이용하는 데 영향을 미칠 수 있음) 섹션 2d에도 불구하고 모든 업데이트는 관련된 제3자의 배포에 따라 달라집니다. 당사는 제3자 제품 및 서비스를 통한 제품의 온보딩, 시운전, 작동 및/또는 사용과 관련된 모든 책임을 명시적으로 부인합니다. 제3자 제품 및 서비스를 통한 제품의 온보딩, 시운전, 작동 및/또는 사용과 관련된 모든 분쟁, 문제 또는 청구는 귀하와 제3자 애플리케이션 제공업체 간에 해결되며, 당사는 그러한 문제에 관여하지 않습니다.
b. 커뮤니케이션 표준 또는 수단: 제품은 당사에서 생산하지 않은 다른 제품, 시스템, 또는 서비스에 의해서도 유사하게 사용되는 스마트 장치나 연결된 장치와 커뮤니케이션하고 연동하기 위해 공개되어 있거나 일반적으로 제공되는 여러 가지 표준이나 수단을 사용할 수 있습니다. 당사에서 명시하지 않았거나 제품 및 서비스와의 호환성이 인증되지 않은 제품 및 관련 서비스의 경우, 동일하거나 유사한 커뮤니케이션 표준 또는 수단을 이용하여 작동한다고 명시되어 있다 하더라도 제품 및 서비스와 연동되지 않을 수 있습니다.
c. 제3자 사이트 링크: 당사의 웹사이트, 앱, 또는 커뮤니케이션에는 다른 제3자 사이트로 연결되는 링크가 포함되어 있을 수 있습니다. 이 링크는 편의를 위해 제공되는 것일 뿐, 당사의 통제 하에 있지 않으므로 당사는 그러한 사이트의 내용을 지지하거나 그 내용에 대해 책임을 지지 않습니다.
5. 개인정보보호.
a. 개인 데이터: Signify는 귀하의 개인정보 보호를 중요하게 여깁니다. 당사의 개인정보 보호정책 (https://www.philips-hue.com/privacy)이 서비스의 사용에 적용됩니다. 이 문서는 특히 귀하와 귀하의 제품 및 서비스에서 당사가 수집하는 개인 데이터의 유형, 당사가 귀하의 개인 데이터를 사용할 수 있는 방식, 귀하의 개인 데이터를 처리하기 위해 당사가 갖는 법적 근거, 그리고 귀하의 개인정보보호 권리에 대해 설명하고 있으므로 반드시 읽어 보시길 바랍니다. 특정 제품 및 서비스의 경우 다른 개인정보 보호정책이 별도로 제공될 수 있습니다.
b. 쿠키: 경우에 따라, Signify는 쿠키 및 기타 추적 기술을 사용할 수 있습니다. 당사의 쿠키 고지사항(https://www.philips-hue.com/cookie-notice) 또는 이 기술 및 이 기술의 사용 목적에 대한 자세한 정보를 확인해 보시기 바랍니다.
6. 서비스의 일시 중지 및 해지.
a. 서비스의 일시 중지: 당사는 보안상의 이유, 시스템 고장, 유지보수 및 수리, 또는 그 밖의 상황으로 인해 공지 없이 일시적으로 서비스를 중지할 수 있습니다.
b. 귀하의 서비스 액세스에 대한 해지 또는 일시 중지: 귀하는 언제든지 서비스 이용을 자유롭게 중지할 수 있습니다. 당사는 아래의 각 항목에 해당할 경우 귀하의 서비스 액세스를 해지 또는 일시 중지하거나 귀하의 사용자 계정을 삭제할 권리가 있습니다.
• 귀하가 본 약관을 위반하여 서비스 또는 제품을 사용했다고 판단될 경우
• 법률 요건이나 법원 명령에 따르기 위해 그렇게 해야 할 경우
• 귀하의 행위가 사용자, 제3자, 또는 당사에게 해가 되거나 사용자, 제3자, 또는 당사로 하여금 책임을 지게 만든다고 판단될 경우
• 귀하가 2년 동안 계정에 로그인하지 않은 경우.
7. 당사 콘텐츠 및 소프트웨어.
a. 지적재산권: 당사는 귀하에게 당사의 서비스를 이용할 권한을 부여하지만, 당사(및 당사의 공급업체와 사용권 허가자)가 서비스에 대해 갖는 모든 지적재산권은 당사(및 당사의 공급업체와 사용권 허가자)가 보유합니다.
b. 당사 콘텐츠: 서비스에는 당사가 소유한 콘텐츠가 포함됩니다. 귀하는 본 약관에서 허용하는 당사의 콘텐츠를 이용할 수 있지만 당사 콘텐츠에 대해 갖고 있는 모든 지적재산권은 당사가 보유합니다. 당사의 브랜드, 로고 또는 법적 고지를 삭제하거나 가리거나 변경하지 마십시오.
c. 타사 콘텐츠: 서비스는 다른 사람이나 조직에 속한 콘텐츠에 대한 액세스 권한을 귀하에게 부여할 수 있습니다. 귀하는 그 사람 또는 조직의 허가 없이 또는 달리 법에서 허용하지 않는 한 그러한 콘텐츠를 사용할 수 없습니다.
d. 소프트웨어: 일부 서비스에는 소프트웨어, 예를 들어 당사의 앱이나 제품에 포함된 소프트웨어에 대한 액세스와 사용이 포함되어 있습니다. 당사는 서비스의 일부로서 해당 소프트웨어를 사용할 권한을 귀하에게 부여합니다. 본 라이선스는 전 세계적이고(전 세계에서 사용 가능) 비독점적이며(소프트웨어 사용권을 다른 사람에게도 부여할 수 있음) 한 사람에게 한정되고(다른 사람에게 제공할 수 없음) 양도가 불가능합니다(권리를 다른 사람에게 양도할 수 없음). 일부 서비스에는 당사가 귀하에게 제공하는 오픈소스 라이선스 약관에 따라 제공되는 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 때로는 오픈소스 라이선스 약관에 본 약관의 일부보다 명시적으로 우선하는 조항들이 있으므로 해당 라이선스 약관을 반드시 확인해 주십시오.
e. 허용되지 않는 사항: 귀하는 서비스의 일부 또는 서비스에 포함된 소프트웨어를 복사, 수정, 배포, 판매, 또는 대여할 수 없습니다. 관련 법률에서 허용하지 않는 한, 당사의 소스 코드를 리버스 엔지니어링하거나 추출하려고 시도해서는 안 됩니다.
8. 면책 사항 및 책임.
a. 면책 사항: 당사는 귀하가 서비스를 가능한 한, 그리고 당사가 서비스를 신뢰하는 만큼 즐겁게 이용하실 수 있도록 제공하려 하지만, 서비스가 예정된 대로 실행되지 않을 가능성은 항상 존재하기 때문에 당사는 서비스를 “있는 그대로”, 그리고 “이용 가능한 대로”만 제공할 수 있으며, 서비스(서비스의 콘텐츠, 서비스의 특정 기능, 또는 그 가용성, 안정성, 또는 귀하의 요구를 맞출 능력 포함)에 대해 어떠한 보증, 보장, 또는 약속도 할 수 없다는 점을 이해해 주시기 바랍니다. 불행히도 서비스가 실행되지 않더라도 너그럽게 양해해 주시기 바랍니다. 그러한 상황이 당혹스럽고 불편하다는 점은 당사에서도 잘 알고 있습니다.
b. 당사의 책임: 당사는 간접, 결과적, 징벌적, 특별 또는 부수적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 귀하의 서비스 이용 과정에서 발생하거나 이와 관련하여 발생하는 당사의 모든 책임은 (i) 위반(해당하는 경우)이 있기 3개월 전에 귀하가 관련 서비스를 이용하기 위해 지불한 금액과 (ii) €50 중 더 적은 금액으로 한정됩니다. 본 약관은 관련 법률에서 허용하는 한 당사의 책임을 제한합니다.
9. 분쟁 해결, 준거법 및 재판.
a. 적용법에서 허용하는 최대한으로, 그리고 본 섹션의 다음 항 9 또는 섹션 11에서 명시적으로 규정하는 경우는 제외하고, 본 약관, 귀하와 당사의 관계, 그리고 귀하의 서비스 이용에는 귀하가 거주하는 국가의 법률이 적용되며, 귀하와 당사는 귀하가 거주하는 국가 법원의 독점 관할권에 따르는 데 동의합니다. 국제 상품 매매 계약에 관한 UN 협약 및 다른 관할권 내의 법률을 적용하도록 하는 다른 기타 법률의 적용은 명시적으로 배제됩니다.
b. 귀하가 미국인일 경우 본 약관, 귀하와 당사의 관계, 그리고 귀하의 서비스 이용에는 뉴저지주의 법이 적용됩니다. 단, 뉴저지주의 법에서 법의 상충과 법의 선택에 관한 조항은 배제됩니다.
c. 귀하가 캐나다인일 경우 본 약관, 귀하와 당사의 관계, 그리고 귀하의 서비스 이용에는 온타리오주의 법이 적용됩니다. 단, 온타리오주의 법에서 법의 선택과 법의 상충에 관한 조항은 시행되지 않습니다.
d. 귀하가 프랑스인일 경우, 낭테르 법원이 독점 관할권을 갖습니다.
e. 귀하가 인도인일 경우, 법률 해석의 차이나 분쟁이 발생한다면 귀하와 당사는 상호간에 지명한 1인 중재자가 '중재 및 조정법 2015(Arbitration & Conciliation Act 2015)(개정)'에 따른 중재를 통해 분쟁을 해결하기로 합의합니다. 중재 장소는 하리아나주 구르가온(Gurgaon, Haryana)입니다.
f. 귀하가 스리랑카인일 경우, 법률 해석의 차이나 분쟁이 발생한다면 귀하와 당사는 상호간에 지명한 1인 중재자가 '중재 및 조정법 2005(Arbitration Act 2005)(개정)'에 따라 수행하는 중재를 통해 분쟁을 해결하기로 합의합니다. 중재 장소는 인도 뉴델리입니다.
g. 귀하가 말레이시아인일 경우, 서말레이시아 법원이 독점 관할권을 갖습니다.
h. 귀하가 중국 거주자인 경우 중국 상하이 지방 법원이 독점 관할권을 갖습니다.
i. 귀하가 대만인일 경우 타이페이에 있는 법원이 독점 관할권을 갖습니다.
j. 귀하가 체코인일 경우 체코 무역 감독 기관(http://www.coi.cz)에 문의할 수도 있습니다.
10. 본 약관 관련 내용.
a. 귀하는 본 약관과 같은 계약을 통해 제한될 수 없는 특정 권리를 갖고 있습니다. 본 약관은 그러한 권리를 어떤 식으로든 제한하기 위한 것이 아닙니다.
b. 특정 조항이 유효하지 않거나 시행 불가로 판명될 경우, 그 조항은 본 약관의 다른 어떤 조항에도 영향을 주지 않습니다.
c. 귀하가 본 약관에 따르지 않을 경우 당사가 그 즉시 아무런 조치를 취하지 않더라도 이는 당사가 향후에 조치를 취할 권리가 없다는 뜻은 아닙니다.
d. 당사는 서비스의 변경 사항이나 비즈니스 운영 방식을 반영하기 위해 또는 법률, 규제 또는 보안상의 이유로 본 약관을 자유롭게 업데이트할 수 있습니다. 당사는 귀하에게 심각한 영향을 주는 중대한 변경을 수행할 경우 Hue 앱을 통해 알리거나, 당사 웹사이트에 공지를 게시하거나, 이메일을 전송하거나, 기타 다른 방식으로 귀하에게 통지하기 위해 합당한 노력을 합니다. 이러한 알림 또는 공지 이후에 귀하가 아무런 조치를 취하지 않거나 서비스를 계속 이용할 경우 이는 귀하가 이러한 변경을 확인하고 이에 동의한다는 뜻입니다.
e. 귀하의 국가에서 일부 서비스가 제공되지 않을 수도 있습니다.
f. 당사 연락 정보는 당사의 제품 웹사이트(https://www.philips-hue.com/support#contact)에서 확인하실 수 있습니다.
g. 서비스 기간 또는 종료 후에도 존속하도록 예정된 모든 조항(명시적이든 아니든)은 존속합니다.
11. 특정 제품, 특정 서비스 또는 특정 국가에 적용되는 약관.
이 섹션 11은 특정 제품, 특정 서비스 또는 특정 국가의 거주자에게 적용되는 약관을 명시합니다. 이 섹션 11과 이 섹션 11을 제외한 본 약관의 기타 조항 사이에 차이가 있을 경우에는 본 섹션 11이 우선합니다.
• 터키: 현지 전화번호는 0850 390 19 22번이며, 웹사이트(https://www.philips-hue.com/tr-tr/support/legal/privacy-policy)에서 개인정보 보호 정책을 확인할 수 있습니다.
• 얼리 액세스: 앱의 특정 기능에 대해 "얼리 액세스"를 활성화하면, 해당 기능이 모든 사용자에 대해 제공되기 전에 먼저 해당 기능을 사용함에 동의하는 것입니다( “얼리 액세스 기능” ). 얼리 액세스 기능에는 일반적으로 모든 앱 사용자에 대해 정상적으로 출시되는 기능( “정상 출시” )에는 없는 오류, 버그 또는 기타 문제들을 포함하고 있을 가능성이 높습니다. 얼리 액세스 기능은 "제공되는 상태 그대로" 그리고 "이용 가능한 그대로" 제공되며, 의도된 대로 작동하지 않을 가능성이 상시 존재하므로, 당사, 당사의 계열회사, 라이선서 및/또는 공급업체는 얼리 액세스 기능(해당 콘텐츠, 특정 기능, 또는 그 가용성, 신뢰성 또는 귀하의 요구를 충족하는지 여부 등을 포함)에 대해서는 어떠한 보증, 보장을 하거나 어떠한 책임도 부담하지 않습니다. 당사는 얼리 액세스 기능을 정상 출시로 전환할 의무가 없으며, 얼리 액세스 기능을 변경하거나 얼리 액세스 기능 제공을 중단할 수 있습니다. 정상 출시를 통해 제공되는 기능은 얼리 액세스 기능과 상이할 수 있습니다. 귀하는 얼리 액세스 기능의 사용 종료가 개인정보 보호 정책의 고지 하에 얼리 액세스 기능 사용에 관한 귀하의 유일한 권리이자 구제 방법임을 이해하고 동의합니다 얼리 액세스 기능이 작동하지 않는 경우에도 너그럽게 양해하여 주시기를 부탁드리며, 당사는 귀하가 그러한 상황을 당혹스럽고 불편하게 여긴다는 점을 잘 알고 있습니다. 언제라도 얼리 액세스 기능에 대한 액세스를 중단하고자 하는 경우(가능하다면) 앱에서 얼리 액세스 기능을 비활성화 하거나 앱을 삭제했다가 다시 설치하십시오. 얼리 액세스에 관한 본 섹션은 정상 출시될 시 또는 제공 중단 중 먼저 도래하는 시기까지 얼리 액세스 기능과 관련해 적용됩니다.
• Hue 보안 추가 약관: Hue 보안 서비스는 미국, 캐나다, 영국, 아일랜드, 벨기에, 룩셈부르크, 네덜란드, 독일, 오스트리아, 스위스, 프랑스, 이탈리아, 그리스, 스페인, 포르투갈, 노르웨이, 스웨덴, 덴마크, 핀란드, 불가리아, 크로아티아, 체코 공화국, 에스토니아, 헝가리, 리투아니아, 라트비아, 폴란드, 루마니아, 세르비아, 슬로베니아, 슬로바키아에서 이용할 수 있으며, 부록 1에 명시된 Hue 보안 추가 약관이 귀하의 해당 Hue 보안 제품 및 Hue 보안 서비스 사용에 적용됩니다.
• 미국: 캘리포니아 거주자에 대한 통지: 캘리포니아 민법 섹션 1789.3에 따라 캘리포니아 거주자는 다음 소비자 권리 통지를 받을 수 있습니다. 당사 웹사이트 또는 본 약관과 관련하여 궁금한 점이나 불만 사항이 있는 경우 “문의” 링크(https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us)로 문의해 주시기 바랍니다. 또한 우편(Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807) 또는 전화(1(800) 555-0050)로 Signify에 문의할 수도 있습니다. 캘리포니아 거주자는 우편(1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834) 또는 전화((916) 445-1254 또는 (800) 952-5210)로 캘리포니아 소비자 보호 위원회, 소비자 서비스 부서의 불만 지원 팀에 문의할 수 있습니다.
• 동작 센서 기능:위에 명시된 관할권(본 섹션 11의 세 번째 글머리 기호)이 아닌 다른 관할권에 거주하는 경우에도 Hue 동작 센서를 Hue 앱과 함께 사용하여 앱을 통해 알림을 받고, 이벤트 일정을 확인하며, 조명 알람(“동작 센서 기능”)을 설정할 수 있습니다. 그렇다면, 그러한 동작 센서 기능은 본 약관에 따라 서비스에 포함되며, 본 약관 외에 다음과 같은 추가 약관이 귀하의 동작 센서 기능 사용에 적용됩니다. (i) 당사에서 귀하에게 제공하는 지침 및 사양에 따라 기술 및 기타 요건을 엄격하게 획득, 설정 및 유지 관리하는 것은 귀하의 책임이며, (ii) 당사는 귀하가 동작 센서 기능을 사용하는 동안 수신한 모든 정보 및 사건을 모니터링하지 않고, 이에 대응하지 않습니다. 귀하가 수신한 알림에 대응하여 조치를 취하는 것은 전적으로 귀하(또는 귀하가 승인한 사용자)의 책임입니다(경찰 또는 적절한 긴급 대응 서비스에 연락하는 것 포함). (iii) 센서가 감지 범위를 벗어나거나 벽, 가구 또는 기타 물체로 가려지거나 방해받는 경우, 잘못된 알림이나 감지 오류가 발생할 수 있으며, 시스템 유지보수, 고장 또는 기타 상황으로 인해 (일시적인) 중단이 발생할 수 있습니다. 당사는 중단 없는 사용을 보증하거나 보장하지 않으며, (iv) 당사는 법이 허용하는 최대 한도 내에서 관련 법률에 위배되는 사용을 포함하여 귀하의 동작 센서 기능 사용과 관련된 모든 책임을 명시적으로 부인합니다. (v) 당사는 동작 센서 기능이 침입자, 도난 및/또는 강도와 같은 원치 않는 사건의 발생을 감소시키거나 제거할 것이라고 진술하거나 보증하지 않으며, 귀하는 그러한 사건의 발생 또는 그 결과를 피하거나 최소화하기 위해 이에 의존하지 않겠다는 데 동의합니다. 적합한 보험에 가입하여 손실 위험에 대비해야 합니다. 동작 센서 기능에는 해당 국가에서 개인 데이터로 간주될 수 있는 데이터를 수집하는 기능이 포함되어 있습니다. 이 데이터가 개인 데이터로 간주되는 범위 내에서, 귀하는 본인에게 적용되는 개인정보 보호법을 준수할 책임을 갖습니다.
• 귀하의 앱 스토어를 통한 결제:
• 본 약관에 달리 명시되지 않은 서비스 또는 당사가 추가로 제공하는 다른 서비스와 관련된 요금(“유료 서비스”)을 귀하가 이용하는(“귀하의 앱 스토어”) 관련 앱 스토어(Apple App Store 또는 Google Play 스토어)를 통해 당사 앱에서 결제하는 경우, 귀하는 귀하의 앱 스토어에서 선택한 결제 방법과 그에 따른 조건을 따를 수 있습니다.
• 당사가 귀하의 앱 스토어를 통한 결제(유료 서비스)를 받지 못할 경우, 당사는 해당 유료 서비스를 취소할 권리가 있습니다.
12. Apple에서 요구하는 최종 사용자 약관.
Apple에서 요구하는 최종 사용자 약관. 귀하는 Apple, Inc.(“Apple”) App Store에서 Philips Hue app을 다운로드했거나 iOS 기기에서 Philips Hue app을 사용하는 경우 Apple에 관한 다음 고지를 읽고 이해했으며 이에 동의함을 확인합니다. 본 약관은 Apple이 아닌 귀하와 당사 사이에만 적용되며 Apple은 서비스 또는 그 내용에 대해 책임을 지지 않습니다. Apple은 Philips Hue app과 관련하여 유지 관리 및 지원 서비스를 제공할 어떠한 의무도 없습니다. Philips Hue app이 해당 보증을 준수하지 못하는 경우 Apple에 알릴 수 있으며 Apple은 Philips Hue app의 해당 구매 가격을 귀하에게 환불해 드립니다. 그리고 해당 법률이 허용하는 최대 한도 내에서 Apple은 Philips Hue app과 관련하여 어떠한 다른 보증 의무도 없습니다. Apple은 (a) 제품 책임 청구, (b) Philips Hue app이 적용 가능한 법적 또는 규제 요구 사항을 준수하지 않는다는 주장, (c) 소비자 보호 또는 유사한 법률에 따라 발생하는 청구를 포함해 Philips Hue app 또는 귀하의 Philips Hue app 소유 및/또는 사용과 관련하여 귀하 또는 제3자의 청구를 처리할 책임이 없습니다. Apple은 Philips Hue app 및/또는 귀하의 Philips Hue app 소유 및 사용이 제3자의 지적 재산권을 침해한다는 제3자의 주장에 대한 조사, 방어, 합의 및 면책에 대해 책임을 지지 않습니다. 귀하는 Philips Hue app을 사용할 때 적용 가능한 제3자 약관을 준수하는 데 동의합니다. Apple 및 Apple의 자회사는 본 약관의 제3자 수혜자이며, 귀하가 본 약관을 수락하면 Apple은 본 약관의 제3자 수혜자로서 귀하에 대해 본 약관을 시행할 권리를 갖게 됩니다(그리고 권리를 수락한 것으로 간주됨). 섹션 2a의 사용 권한은 모든 Apple 브랜드 제품에서 귀하의 제품을 제어하고 모니터링하기 위해 Philips Hue app을 사용할 수 있는 양도 불가능한 권리로 제한됩니다.
2025년 9월 - 앱 5부터 적용
*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요.