Hue Bridge Pro의 최신 개선 사항과 업데이트를 확인해 보세요. 업데이트가 있을 때마다 릴리스 노트를 게시하여 개선 사항에 대한 최신 정보를 받아볼 수 있습니다.
업데이트를 바로 받아보고 싶으세요? Hue 앱에서 Philips Hue 시스템에 대한 자동 업데이트를 활성화하세요(설정>소프트웨어 업데이트>자동 업데이트).
Sep 4, 2025
Firmware 1.0:
We're excited to announce the Hue Bridge Pro, our next generation Hue smart hub. Powered by a chip that’s capable of running complex algorithms and AI-powered features, it’s faster and stronger than ever. Turn your lights into motion sensors with MotionAware™, use your security and lights together, and more.
*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요.