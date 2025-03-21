Ondersteuning
Energiebesparende tips met slimme verlichting

November 14, 2022

De sfeer bepalen? Check. Opgaan in tv-programma's, films, games en muziek? Check. Energie besparen? Check!   

We ontwerpen onze Philips Hue slimme verlichting met duurzaamheid in het achterhoofd, van duurzame materialen tot plasticvrije verpakkingen.  

Als je je afvraagt hoe je thuis energie kunt besparen met Philips Hue slimme verlichting, we hebben een onderzoek gedaan waarin we verschillende instellingen van White and color ambiance lampen hebben vergeleken - en hier zijn de resultaten.¹

Dim je lichten om energie te besparen

Grafiek die weergeeft hoe je energie bespaart door lampen te dimmen

Er is een maximale hoeveelheid energie - in termen van watt - die de lampen kunnen verbruiken. Dit maximale wattage wordt gebruikt wanneer de lampen zijn ingesteld op een bepaalde kleurtemperatuur en 100% helderheid. Kan zoiets eenvoudigs als het dimmen van lampen energie besparen? Het antwoord is ja, en het kan een grote impact hebben.  

Door de lamp te dimmen tot 70% van zijn maximale helderheid, kun je de hoeveelheid energie die de lamp verbruikt met 51% verminderen.² Zelfs een beetje dimmen vermindert het energieverbruik. Als je bijvoorbeeld een lamp dimt tot 90% van de helderheid, daalt het energieverbruik met 19%.

Stel je verlichting in met energiezuinige kleuren

Grafiek die energiezuinige kleuren weergeeft

Kleurrijk licht is niet alleen sfeerbepalend - het is ook een van onze beste tips om energie te besparen! Door Philips Hue lampen op andere kleuren dan wit in te stellen, kan het energieverbruik tot 79% worden verminderd.³

Welke kleur is het meest energie-efficiënt? Het is de kleur blauw - niet het koele, bijna blauwachtige wit dat je krijgt bij warm-naar-koud wit licht, maar de diepe blauwen die je ziet op het kleurenwiel wanneer je speelt met White and color ambiance lampen. Andere energie-efficiënte verlichtingskleuren zijn, in volgorde van meest energie-efficiënt:

1. Blauw
2. Rood
3. Groen
4. Magenta
5. Cyaan
6. Geel 

Energiebesparende scènes gebruiken

De scènegalerij van Philips Hue staat vol met scènes die gebruikmaken van de miljoenen kleuren die White and color ambiance lampen biedt. Deze scènes zijn niet alleen met de hand gemaakt door verlichtingsontwerpers om jou de beste sfeer te geven, maar ze kunnen ook energiezuinig zijn.  

Helder idee: Scènes zijn kant-en-klaar, zodat je ze meteen kunt gebruiken. Maak automatiseringen die deze scènes gebruiken, of programmeer je Dimmer switch, Smart button of Tap Dial switch om ze ook te gebruiken. Zo worden lampen en al je andere verlichting altijd op de juiste kleur en helderheid ingesteld wanneer je energiezuinig wilt zijn.

De 5 meest efficiënte scènes

Grafiek die de zuinigste scènes weergeeft

Er zijn een paar scènes in de Philips Hue scènegalerij die worden beschouwd als de meest energiezuinige opties. Deze vijf scènes zijn gebaseerd op gedimde verlichting en veel ervan hebben als basis de energiezuinige verlichtingskleur blauw.

1. Tokyo
2. Motown
3. Melkweg
4. Bloedmaan
5. Beginnings 

Deze scènes kunnen het energieverbruik van de lampen met meer dan 85% verminderen. ⁴ Tokyo en Motown zijn te vinden in de categorie Feestsfeer. Melkweg en Bloedmaan zitten in de categorie Rust, terwijl Beginnings in de categorie Zonsopkomst zit.

De populairste scènes

Grafiek die de populairste scènes en hun energiezuinigheid weergeeft

Zijn deze scènes niet jouw smaak? Geen nood: de vijf populairste scènes in de Philips Hue scènegalerij zijn ook zeer energiezuinig.

1. Savanne zonsondergang  
2. Tropische schemering
3. Arctische dageraad
4. Lentebloesem
5. Soho 

Deze scènes kunnen het energieverbruik van de lampen met 70% verminderen. De meest energie-efficiënte scène van deze vijf populaire scènes is Arctische dageraad - dat natuurlijk blauw als een van de primaire kleuren gebruikt. Je zult zien dat deze scènes ook veel van de kleuren hebben die de meest energie-efficiënte verlichtingskleuren zijn - dus het is gemakkelijk te zien waarom ze op de lijst staan!

Zorg voor dagelijkse energie-efficiënte verlichting

Grafiek die de populairste scènes en hun energiezuinigheid weergeeft

Zelfs je dagelijkse verlichting kan energiezuiniger. Alle scènes in de categorie Standaard scènes - die bedoeld zijn om de hele dag te worden gebruikt - verbruiken minder energie dan het maximale energieverbruik van de lamp. In volgorde van meest energie-efficiënte zijn dit de scènes: ⁶

1. Nachtlampje
2. Rusten
3. Ontspannen
4. Energie
5. Helder en Lezen (gelijkspel)
6. Concentreren 

Ongeacht de stemming of het tijdstip van de dag, kun je Philips Hue gebruiken als jouw energiezuinige verlichtingsgids.  

We onderzoeken en verkennen voortdurend nieuwe manieren om onze slimme verlichting te gebruiken om je te helpen energie te besparen, dus hou onze blog en sociale mediakanalen in de gaten voor energiebesparende ideeën.

¹, ², ³, ⁴, ⁵, ⁶ Deze cijfers geven het verschil weer in wattageverbruik voor nieuwe, ongebruikte A60 White en color ambiance E27 1100 lampen bij de opgegeven instellingen in vergelijking met 4000 K op 100% helderheid. De absolute energiebesparing is verschillend per product en het dimniveau.

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay