Ondersteuning
Eetkamerverlichting

Eetkamerverlichting

Of het nu gaat om een romantisch etentje, een familieavond, of een dagje werken van huis - Philips Hue heeft slimme eetkamerlampen voor elke gelegenheid.

Bekijk onze eetkamerverlichting
Eetkamerverlichting: maak elke maaltijd bijzonder

Maak elke maaltijd bijzonder met eetkamerverlichting

Wil je thuis de ambiance van een restaurant creëren? Maak je diner zo intiem of juist zo levendig als je wilt met een simpel tikje in de Philips Hue app. Kies warme tinten voor een gezellig etentje samen, of kies voor vrolijke felle kleuren voor een dinnerparty met vrienden.

Misschien vind je deze ook leuk...

Essential GU10 - slimme spot - 345 lm - 4,7 W - 4-pack

Hue White and Color Ambiance

Essential GU10 - slimme spot - 345 lm - 4,7 W - 4-pack

Tot 345 lumen
Essentieel wit licht
Laag dimmen tot 2%
Essentiële kleur

59,99 €

Festavia lichtslinger 8 meter 100 LED lampjes

Hue White and Color Ambiance

Festavia lichtslinger 8 meter 100 LED lampjes

Creëer een kleurverloop
100 slimme, gekleurde LED's
Kabel van 8 m
Voor binnen en buiten gebruik

119,99 €

Festavia lichtslinger 20 meter 250 LED lampjes

Hue White and Color Ambiance

Festavia lichtslinger 20 meter 250 LED lampjes

Creëer een kleurverloop
250 slimme, gekleurde LED's
Kabel van 20m
Voor binnen en buiten gebruik

219,99 €

Tijdelijk niet op voorraad

Nieuw
Flux lightstrip 3 m

LIGHTSTRIPS

Flux lightstrip 3 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1200 lumen

69,99 €

Create a starter kit
Dimmer switch (nieuwste model)

Hue

Dimmer switch (nieuwste model)

Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening

21,99 €

Tijdelijk niet op voorraad

Nieuw
Flux lightstrip 5 m

LIGHTSTRIPS

Flux lightstrip 5 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
2000 lumen

99,99 €

Festavia lichtslinger - 40 meter - 500 LED lampjes

Hue White and Color Ambiance

Festavia lichtslinger - 40 meter - 500 LED lampjes

Creëer een kleurverloop
500 slimme, gekleurde LED's
Kabel van 40 m
Voor binnen en buiten gebruik

359,99 €

Essential A60 - E27 slimme lamp - 806 lm - 8 W - 4-pack

Hue White and Color Ambiance

Essential A60 - E27 slimme lamp - 806 lm - 8 W - 4-pack

Tot 806 lumen
Essentieel wit licht
Laag dimmen tot 2%
Essentiële kleur

59,99 €

Create a starter kit
Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter

Hue White and Color Ambiance

Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter

Inclusief voeding
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

59,99 €

Tijdelijk niet op voorraad

Create a starter kit
Draagbare Go accentverlichting

Hue White and Color Ambiance

Draagbare Go accentverlichting

Geïntegreerde LED en batterij
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

89,99 €

Create a starter kit
Hue Motion sensor

Hue

Hue Motion sensor

Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Automatiseert je verlichting
Overal te installeren

44,99 €

Create a starter kit
Philips Hue wandschakelaarmodule 2-pack

Hue

Philips Hue wandschakelaarmodule 2-pack

Te monteren achter bestaande lichtschakelaar
Aangepaste lichtscène selectie
Bedien je Hue lampen met je bestaande schakelaar
Hue Bridge vereist

79,99 €

Ensis hanglamp

Hue White and Color Ambiance

Ensis hanglamp

Geïntegreerde LED-lamp
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

479,99 €

Hue Solo lightstrip van 3 meter

LIGHTSTRIPS

Hue Solo lightstrip van 3 meter

Buigbaar, snijdbaar en niet verlengbaar
Bediening met onze awardwinnende app
RGBWW-LED-lampen, tot 1700 lumen
3 meter

69,99 €

Create a starter kit
GU10 - slimme spot - (3-pack)

Hue White and Color Ambiance

GU10 - slimme spot - (3-pack)

Wit en gekleurd licht
Tot 400 lumen
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

159,99 €

Bekijk alle eetkamerverlichting
Eetkamerverlichting voor het ontvangen van gasten

Gebruik je eetkamerverlichting voor een feestelijke sfeer

Elk gezellig samenzijn vraagt om een perfecte muzikale omlijsting, en met Philips Hue kun je de lampen in de eetkamer laten meedeinen op de muziek.

De beste eetkamerverlichting voor het ontvangen van gasten

Signe gradient vloerlamp

Hue White and Color Ambiance

Signe gradient vloerlamp

White
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

329,99 €

Dimmer switch (nieuwste model)

Hue

Dimmer switch (nieuwste model)

Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening

21,99 €

Tijdelijk niet op voorraad

Bekijk alle eetkamerverlichting

Verlichtingsinspiratie

Kijk hoe anderen de slimme lampen van Philips Hue gebruiken om sfeer te creëren en deel jouw eigen creatie op Instagram met de hashtag #philipshue

image by anonymous containing Table, Furniture, Computer, Laptop, Personal computer

@kimiefalk

image by dutchguy84 containing Table, Furniture, White, Building, Wood

@dutchguy84

image by anonymous containing Table, Property, Furniture, Chair, Building

@derby.shire.home

image by anonymous containing Plant, Furniture, Table, Chair, Lighting

@ingbertsen

image by Wouter van Foeken containing Table, Furniture, Property, Building, Decoration

@Wouter van Foeken

image by anonymous containing Table, Furniture, Property, Light, Wood

@klusjesmam

image by myhomeofzodiac containing Table, Furniture, Window blind, Window, Houseplant

@myhomeofzodiac

image by nyifaget containing Property, Window, Furniture, Blue, Building

@nyifaget

Meer informatie over eetkamerverlichting

Welke kleur licht is het beste voor eetkamers?

Hoe hoog moet een eetkamerlamp boven de tafel hangen?

Moet de eetkamerverlichting en de keukenverlichting bij elkaar passen?

Meer ideeën voor slimme eetkamerverlichting

Tips voor werkbladverlichting

Tips voor werkbladverlichting

Werkbladverlichting vormt een stijlvolle manier om sfeer- en taakverlichting toe te voegen. Ontdek hoe je LED-strips het beste kunt gebruiken op je werkblad.

Ideeën voor werkbladverlichting
Hoe slimme verlichting je eetkamer kan transformeren

Hoe slimme verlichting je eetkamer kan transformeren

Heb je je ooit afgevraagd wat slimme verlichting is? Hier is een eenvoudig overzicht van hoe slimme lampen werken en wat je ermee kunt doen.

Meer informatie over oplossingen voor slimme verlichting

Meer informatie over verlichting in andere kamers

Woonkamerverlichting

Slaapkamerverlichting

Keukenverlichting

Badkamerverlichting

Thuiskantoorverlichting

Achtertuinverlichting en slimme voordeurverlichting
  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay