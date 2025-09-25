Hue Bridge Pro

Gebruik onze snelle vergelijkingsgids om te ontdekken welk bedieningssysteem voor slimme woningverlichting het beste bij jou past.
Nieuw
Bridge Pro
De nieuwe generatie van de Hue smart hub. Deze hub wordt aangedreven door een chip die complexe algoritmes en AI-functies kan uitvoeren en is daarmee sneller en sterker dan ooit. Maak van je lampen bewegingssensoren met MotionAware™, combineer je lampen met je beveiliging en meer.
Versie
Productkenmerken
- Ondersteuning voor meer dan 150 lampen en 50 accessoires
- Gebruik lampen als Hue motion sensors met MotionAware™
- Geeft toegang tot Hue Sync surroundverlichting en geïntegreerde beveiliging
- Compatibel met Apple Home, Alexa, Google Assistant en Samsung SmartThings
- Geavanceerde encryptie met Zigbee Trust Center
Bridge of Bridge Pro?
Grootte van slim verlichtingssysteem
Maximum aantal lampen per Bridge
Maximum aantal regelaars per Bridge
Opslagcapaciteit en snelheid voor lichtscènes
MotionAware™ - Gebruik lampen als bewegingssensoren
Maak automatiseringen
Internetverbinding
Plaatsing
Zigbee-beveiligingssysteem
Ervaar de ultieme voordelen van slimme verlichting
De Hue Bridge vormt de sleutel tot slimme verlichting zoals je nog nooit eerder hebt gezien.
All-in-One bediening
Met de Bridge heb je toegang tot de meest geavanceerde en populaire functies, die je allemaal terugvindt in de Philips Hue app.
Controle over al je lampen in huis, waar je ook bent
De Hue Bridge en Bridge Pro bieden je toegang tot het systeem van je slimme woning via de Hue app, waar je ook bent. Bedien je lampen, ontvang beveiligingsmeldingen of laat je systeem werken op een ingesteld schema met automatiseringen.
Hue MotionAware™
Deze opwindende nieuwe functie is exclusief voor Bridge Pro en stelt je verlichtingssysteem in staat om intuïtief te reageren op je bewegingen in huis. Door 3 of 4 lampen in dezelfde kamer te gebruiken, kun je een bewegingszone creëren die je aanwezigheid detecteert en alle lampen activeert die je eraan toewijst. Er zijn geen aparte bewegingssensoren nodig!
Meer capaciteit, snellere processor
Vergeleken met de Hue Bridge geeft de Bridge Pro je 3x meer capaciteit, ondersteuning voor 150+ lampen, 50+ accessoires, 500 scènes en heeft het bovendien een 5x snellere responstijd dankzij de nieuwe Hue Chip Pro.
Zigbee-beveiliging
Jouw privacy is onze prioriteit. Zigbee en Philips Hue voorkomen ongeoorloofde toegang tot het ecosysteem van je slimme lampen.
Vragen en antwoorden
Kan ik de Bridge Pro gebruiken met al mijn Philips Hue lampen en accessoires?
Kan ik de Bridge Pro gebruiken met al mijn Philips Hue lampen en accessoires?
Wat doet de Philips Hue Bridge?
Wat doet de Philips Hue Bridge?
Wat is het verschil tussen Bridge Pro en Bridge?
Wat is het verschil tussen Bridge Pro en Bridge?
Kan ik Bridge Pro via Wi-Fi aansluiten in plaats van een ethernetkabel?
Kan ik Bridge Pro via Wi-Fi aansluiten in plaats van een ethernetkabel?
