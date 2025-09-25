Hue Bridge Pro

Hue MotionAware™

Deze opwindende nieuwe functie is exclusief voor Bridge Pro en stelt je verlichtingssysteem in staat om intuïtief te reageren op je bewegingen in huis. Door 3 of 4 lampen in dezelfde kamer te gebruiken, kun je een bewegingszone creëren die je aanwezigheid detecteert en alle lampen activeert die je eraan toewijst. Er zijn geen aparte bewegingssensoren nodig!