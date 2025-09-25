Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue Bridge Pro

Nieuw

Bridge Pro

De nieuwe generatie van de Hue smart hub. Deze hub wordt aangedreven door een chip die complexe algoritmes en AI-functies kan uitvoeren en is daarmee sneller en sterker dan ooit. Maak van je lampen bewegingssensoren met MotionAware™, combineer je lampen met je beveiliging en meer.

Versie

Productkenmerken

  • Ondersteuning voor meer dan 150 lampen en 50 accessoires
  • Gebruik lampen als Hue motion sensors met MotionAware™
  • Geeft toegang tot Hue Sync surroundverlichting en geïntegreerde beveiliging
  • Compatibel met Apple Home, Alexa, Google Assistant en Samsung SmartThings
  • Geavanceerde encryptie met Zigbee Trust Center
Jouw producthandleiding zoeken

Bridge of Bridge Pro?

Gebruik onze snelle vergelijkingsgids om te ontdekken welk bedieningssysteem voor slimme woningverlichting het beste bij jou past.

Hue Bridge

Hue Bridge Pro

Grootte van slim verlichtingssysteem

Systeem van gemiddelde grootte
Grote opstelling

Maximum aantal lampen per Bridge

50
150+

Maximum aantal regelaars per Bridge

12
50+

Opslagcapaciteit en snelheid voor lichtscènes

Grote capaciteit, snelle respons
Zeer grote capaciteit - 3x meer capaciteit Ultrasnel - 5x sneller dan Bridge

MotionAware™ - Gebruik lampen als bewegingssensoren

Maak automatiseringen

Internetverbinding

Aangesloten via ethernetkabel op router
Verbonden via ethernetkabel of Wi-Fi met router

Plaatsing

Dichtbij router
Overal in je huis

Zigbee-beveiligingssysteem

AES-128 bit encryptie per apparaat
Verbeterde AES-128 bit volledige systeemversleuteling met Zigbee Trust Center

Ervaar de ultieme voordelen van slimme verlichting

De Hue Bridge vormt de sleutel tot slimme verlichting zoals je nog nooit eerder hebt gezien.

Nieuwe Hue Bridge Pro en Philips Hue Bridge voor bedieningssystemen voor slimme woningverlichting.

All-in-One bediening

Met de Bridge heb je toegang tot de meest geavanceerde en populaire functies, die je allemaal terugvindt in de Philips Hue app.

Een stel dat tv kijkt met een meeslepende, slimme surroundverlichting met rode, oranje en gele tinten.

Licht synchroniseren

Met Hue Sync kun je je lampen synchroniseren met je tv, muziek en games.
Een bedrade Hue Secure camera die een buitenruimte bewaakt, die wordt verlicht met helder, slim, wit licht.

Slimme beveiliging voor thuis

Stel een Hue Secure systeem in met camera's en sensoren, die naadloos samenwerken met je lampen.
Een achtertuin verlicht met slimme Philips Hue buitenverlichting, met warmwitte en roze tinten

Buitenverlichting

Breid je slimme verlichtings- en beveiligingssysteem uit naar je buitenruimtes.
Een woonkamer verlicht met roze en paarse tinten slim licht door de Hue Play wall washer.

Controle over al je lampen in huis, waar je ook bent

De Hue Bridge en Bridge Pro bieden je toegang tot het systeem van je slimme woning via de Hue app, waar je ook bent. Bedien je lampen, ontvang beveiligingsmeldingen of laat je systeem werken op een ingesteld schema met automatiseringen.

Een persoon die een kamer binnenkomt waarin een Hue MotionAware-bewegingsgebied is ingesteld voor bewegingsdetectie.

Hue MotionAware™

Deze opwindende nieuwe functie is exclusief voor Bridge Pro en stelt je verlichtingssysteem in staat om intuïtief te reageren op je bewegingen in huis. Door 3 of 4 lampen in dezelfde kamer te gebruiken, kun je een bewegingszone creëren die je aanwezigheid detecteert en alle lampen activeert die je eraan toewijst. Er zijn geen aparte bewegingssensoren nodig!

Een Hue Chip Pro binnen in een nieuwe Hue Bridge Pro, die pulseert met blauwe en roze energiestromen.

Meer capaciteit, snellere processor

Vergeleken met de Hue Bridge geeft de Bridge Pro je 3x meer capaciteit, ondersteuning voor 150+ lampen, 50+ accessoires, 500 scènes en heeft het bovendien een 5x snellere responstijd dankzij de nieuwe Hue Chip Pro.

Bedieningssysteem voor woningverlichting met een nieuwe, zwarte Hue Bridge Pro op een tafel, inclusief een hangslotsymbool dat de Zigbee-beveiliging aangeeft.

Zigbee-beveiliging

Jouw privacy is onze prioriteit. Zigbee en Philips Hue voorkomen ongeoorloofde toegang tot het ecosysteem van je slimme lampen.

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    Zwart

  • Materiaal

    Kunststof

Duurzaamheid

Milieu

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Garantie

Afmetingen en gewicht verpakking

Verpakkingsinformatie

Vermogen

Opgenomen vermogen

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

De Bridge

Inhoud van de doos

Wat wordt ondersteund

Overig

Vragen en antwoorden

Kan ik de Bridge Pro gebruiken met al mijn Philips Hue lampen en accessoires?

Wat doet de Philips Hue Bridge?

Wat is het verschil tussen Bridge Pro en Bridge?

Kan ik Bridge Pro via Wi-Fi aansluiten in plaats van een ethernetkabel?

Ondersteuning voor Hue

Hulp nodig?

Klantenondersteuning is 24/7 beschikbaar, 7 dagen per week.

Ga naar Support

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

