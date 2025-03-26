Voeg een vleugje slimheid toe aan je keukenverlichting! Ongeacht je smaak, met Philips Hue geef je je keuken meer smaak (en kleur).
Keukenverlichting: dag en nacht
Slimme keukenlampen maken het koken eenvoudiger en nu nog leuker dan ooit! Gebruik heldere tinten zodat je je kunt concentreren op je gerecht en zachtere, warme tinten als je geniet van je maaltijd.
De beste keukenlampen voor dagelijkse verlichting
Hue White and Color Ambiance
GU10 - slimme spot - (3-pack)
159,99 €
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter
59,99 €
Hue White ambiance
Enrave grote plafondlamp
259,99 €
Hue White and Color Ambiance
Ensis hanglamp
479,99 €
Hue White ambiance
GU10 - slimme spot - (3-pack)
69,99 €
Hue White and Color Ambiance
GU10 - slimme spot
64,99 €
Hue White and Color Ambiance
A67 - E27 slimme lamp - 1600
79,99 €
Hue White
starterkit E27
Hue White and Color Ambiance
Play gradient light buis compact
199,99 €
Hue White and Color Ambiance
Play gradient light buis compact
199,99 €
Keukenverlichting: van taak tot sfeer
Met slimme keukenverlichting bereid jij het hart van je woning voor op alles. Met helder, wit licht kun je goed een maaltijd bereiden, met zachtere tinten maak je er de perfecte entertainmentruimte van.
De beste keukenlampen voor het scheppen van de juiste sfeer
Hue White and Color Ambiance
Perifo lichtbalk
199,99 €
Hue
Perifo rail van 1 m
69,99 €
Hue White and Color Ambiance
Perifo cilinderspot
119,99 €
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter
59,99 €
Hue White and Color Ambiance
Play gradient lightstrip 75 inch
249,99 €
Hue White and Color Ambiance
Flourish hanglamp
419,99 €
Hue White and Color Ambiance
Starterkit: 3 E27 slimme lampen (1100) + dimmer switch
189,99 €
Hue White and Color Ambiance
A67 - E27 slimme lamp - 1600
79,99 €
Hue White and Color Ambiance
Play gradient light buis compact
199,99 €
Hue White and Color Ambiance
Play gradient light buis compact
199,99 €
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip Plus verlengstrip V4, 1 meter
19,99 €
Verlichtingsinspiratie
Kijk hoe anderen de slimme lampen van Philips Hue gebruiken om sfeer te creëren en deel jouw eigen creatie op Instagram met de hashtag #philipshue
@janarts
@huisje_azul
@inciyuyucu
@snaideroamsterdam
@airtibo
@living_in_ladepladsen
@luckyenki
Handleiding voor slimme keukenverlichting
Welke kleur licht is het beste voor keukens?
Welke kleur licht is het beste voor keukens?
Hoe verlicht ik een donkere keuken?
Hoe verlicht ik een donkere keuken?
Wat is de beste verlichting voor een keukeneiland?
Wat is de beste verlichting voor een keukeneiland?
Meer ideeën voor slimme keukenverlichting
Zes ideeën voor keukenverlichting
De beste verlichtingsideeën voor de keuken van de experts van Hue. Verlicht alle delen van je keuken om je te helpen koken, decoreren, ontspannen en gezellig samen te zijn.
Handleiding voor inbouwverlichting in de keuken
Inbouwverlichting past bij alle typen keukens. Heb je inspiratie nodig? Lees onze handleiding om te ontdekken hoe je het beste gebruik kunt maken van inbouwverlichting in je keuken