De lampen in de kinderkamer moeten zich binnen handbereik bevinden en gemakkelijk te gebruiken zijn, zodat kinderen ze snel kunnen vinden en aan kunnen zetten in het donker. Door een nachtlampje naast het bed te plaatsen, kun je je kinderen aanmoedigen om een boek te lezen voor het slapengaan.
Tip: als de lamp in de slaapkamer van jouw kind niet naast het bed staat, kun je overwegen in plaats daarvan een slimme dimmer te gebruiken. Deze verplaatsbare dimmers, die op batterijen werken, kunnen op het nachtkastje worden gelegd, zodat je op elk moment van de nacht gemakkelijk de lamp kunt bedienen.