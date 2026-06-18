Nachtlampjes voor kinderen en verlichtingsideeën voor de kinderkamer

Nachtlampjes voor kinderen en verlichtingsideeën voor de kinderkamer

15 juli 2024

Laten we eerlijk zijn, geen enkel kind hoort graag: "Kom, het is tijd om te gaan slapen!" Maar in plaats van die gevreesde woorden te uiten, kun je nachtlampjes voor kinderen gebruiken om je kinderen te helpen in slaap te vallen en lekker te slapen.

Nachtlampjes voor kinderen

Het juiste nachtlampje voor de slaapkamer van jouw kinderen neemt niet alleen de angst van je kinderen voor de 'verborgen monsters onder het bed', maar zorgt er ook voor dat ze graag in hun eigen kamer slapen.

Probeer deze ideeën voor nachtlampjes voor kinderen om jouw kleintjes heerlijk in slaap te laten vallen.

1. LED-nachtlampjes

Slaap is essentieel voor de ontwikkeling van elk kind. U kunt LED-licht gebruiken om uw kinderen te helpen in slaap te vallen en goed te slapen.

2. Nachtlampjes dimmen

Wist je dat onze hersenen kunnen detecteren welke tijd van de dag het is op basis van het licht dat door onze ogen wordt waargenomen? Als kinderen hun avonden doorbrengen in fel verlichte kamers, kunnen hun hersenen worden misleid om te denken dat het dag is. Hierdoor wordt hun natuurlijke slaapcyclus verstoord. Ze zijn klaarwakker, ook al is het bedtijd! Daarom is het belangrijk het lichtniveau in je woning 's avonds te verlagen.

Tip: stel in de Philips Hue app een automatisering 'Gaan slapen' in. Deze automatisering dimt de lampen geleidelijk tot ze uit zijn en geeft daarmee aan dat het tijd is om te gaan slapen.

Moeder kust haar dochter welterusten in een slaapkamer met gedimd licht

3. Verplaatsbare nachtlampjes

Aangezien de slaappatronen en voorkeuren van kinderen veranderen, is de mogelijkheid om een nachtlampje de ene avond op de lampenstandaard en de andere avond op het bureau aan de andere kant van de kamer te zetten van onschatbare waarde. Verplaatsbare nachtlampjes maken het mogelijk om verschillende opstellingen te proberen, zodat je kunt zien wat het beste werkt voor jouw kind.

Meer informatie over de verplaatsbaarheid van de Philips Hue Go.

4. Nachtlampjes met wandbevestiging

Met de juiste slaapkamerlamp met wandbevestiging heb je één oplossing die werkt als werklamp, sfeerlicht en zelfs als nachtlampje. Slimme wandlampen kun je aanpassen aan de tijd van de dag of een moment. Dus kun je de lampen fel maken wanneer het tijd is om huiswerk te maken, dimmen als het tijd is om te ontspannen, en nog verder dimmen als nachtlampje als het tijd is om naar bed te gaan.

Doe inspiratie op met meer ideeën voor wandlampen in de slaapkamer.

5. Nachtlampjes voor kinderen

De lampen in de kinderkamer moeten zich binnen handbereik bevinden en gemakkelijk te gebruiken zijn, zodat kinderen ze snel kunnen vinden en aan kunnen zetten in het donker. Door een nachtlampje naast het bed te plaatsen, kun je je kinderen aanmoedigen om een boek te lezen voor het slapengaan.

Tip: als de lamp in de slaapkamer van jouw kind niet naast het bed staat, kun je overwegen in plaats daarvan een slimme dimmer te gebruiken. Deze verplaatsbare dimmers, die op batterijen werken, kunnen op het nachtkastje worden gelegd, zodat je op elk moment van de nacht gemakkelijk de lamp kunt bedienen.

6. Plafondlampen voor de kinderkamer

Net als lampen die aan de wand worden gehangen, kunnen plafondlampen voor de kinderkamer worden aangepast voor elke uur van de dag – van de tijd om wakker te worden tot de tijd om naar bed te gaan. Door het gebruik van een dimmer switch kan dit type lamp ook worden gebruikt als nachtlampje dat de perfecte hoeveelheid licht afgeeft om je kind lekker te laten slapen.

7. Accessoires voor kinderkamerverlichting

Als je kind vaak midden in de nacht opstaat om een glas water te halen of naar de wc te gaan, kan het installeren van een bewegingssensor het kind met de juiste verlichting helpen de weg te vinden door het huis. Met een bewegingssensor kun je je lampen 's avonds op een specifieke instelling zetten - in dit geval een zachte, warme gloed om het kind slaperig te houden.

Wil je je kinderen het gevoel geven dat ze meer controle hebben over hun lampen? Bij lampen met spraakbediening kunnen ze vanuit hun bed tegen hun lampen zeggen wat ze moeten doen. Je kinderen betrekken bij de beslissingen over wat er moet gebeuren met de lampen in hun slaapkamer helpt hen niet alleen sneller in slaap te vallen, maar bevordert ook een gevoel van verantwoordelijkheid.

Ontdek hoe Philips Hue slaapkamerlampen je kunnen helpen deze ideeën toe te passen op de nachtlampjes van jouw kinderen.

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay