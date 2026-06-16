Slimme bediening voor traditionele verlichting

Drie hanglampen met niet-slimme lampen die opgloeien in wit licht.

Krijg slimme bediening voor je traditionele, niet-slimme lampen met een bedrade wandschakelaar en een smart plug.
Neem je niet-slimme lampen op in je Philips Hue ecosysteem voor moeiteloze bediening met de Hue app, spraakbediening en automatiseringen.

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Profiteer van slimme bediening

Een Philips Hue bedrade slimme aan-/uitschakelaarmodule in wit

Aan/uit-schakelaars

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Een Philips Hue bedrade slimme schakelaarmodule met dimmer switch in wit.

Dimmer switch

Dimmer switch kopen
Een Philips Hue smart plug in wit.

Smart plug

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Bedrade schakelaars installeren

Vergelijk de schakelaars

Gebruik onze handige gids om te zien welke schakelaars bij jouw behoeften passen. Naast schakelaars voor niet-slimme lampen hebben we ook onze twee wandschakelaars toegevoegd die speciaal zijn ontworpen voor Hue slimme lampen om een volledig overzicht te bieden.

Bedrade aan/uit-schakelaar

1 and 2 channel

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Bedrade dimmer switch

1 channel

Dimmer switch kopen

Bedrade wandschakelaar

-

Koop bedrade wandschakelaars

Wandschakelaar

Battery

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Ondersteunde lichten

Traditionele verlichting 
Traditionele dimbare lampen 
Slimme verlichting
Slimme verlichting

Hue Bridge vereist

Nee, maar beperkte functionaliteit
Nee, maar beperkte functionaliteit
Ja
Ja

Bedrading

Nuldraad vereist
Werkt met of zonder nuldraad
Nuldraad vereist
Geen nuldraad nodig

Stroombron

Netstroom
Netstroom
Netstroom
Batterij (5+ jaar)

Compatibiliteit van schakelaars

Wip, tuimelaar, drukknop
Wip, tuimelaar, drukknop
Wip, tuimelaar, drukknop
Wip, tuimelaar, drukknop

Kanalen

1- of 2-kanaals
1 kanaal
n.v.t.
n.v.t.

pakketafmetingen

41 x 37 x 15 mm
41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 17 mm
43 x 38 x 10 mm

Dimmen

Nee
Ja
Ja
Ja

Ondersteuning van materie

Ja (als licht)
Ja (als licht)
Ja, alleen via Bridge
Ja, alleen via Bridge

Bluetooth

Ja
Ja
Nee
Nee

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Briljante verlichtingsideeën

Doe inspiratie op bij andere Hue fans! Bezoek @philipshue op Instagram om prachtige installaties, kleurrijke creaties en frisse ideeën te zien. Deel de jouwe met #philipshue

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Ontdek wat mogelijk is met Hue...

Een vrouw bij een voordeur die communiceert via een bekabelde zwarte Hue videodeurbel.

Slimme beveiliging

Een vrouw danst op een terras onder Hue Festavia snoerverlichting met bolvormige lampen die allerlei kleuren uitstralen

Buiten

Een cluster van vier hanglampen met Philips Hue Filament bulbs die warm wit licht verspreiden.

Sfeerverlichting

Een vrouw die op de tv aan het gamen is met een meeslepende entertainmentverlichting met een gloed van rood, oranje en wit licht.

Entertainment

Een zacht verlicht bed met een Signe gradient tafellamp die smart blauw en oranje licht uitstraalt.

LED strips

Veelgestelde vragen over Philips Hue slimme bediening

Heeft de wandschakelmodule een batterij nodig?

Kan ik het beste kiezen voor een slimme lamp of een slimme schakelaar?

Wat moet ik doen met mijn normale schakelaars?

Wat gebeurt er als iemand de lichtschakelaar uitschakelt?

Wat als ik een fysieke dimmer switch heb in plaats van een lichtschakelaar?

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