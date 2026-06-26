Laat je lampen reageren op de actie op je LG-tv met de Hue Sync TV-app.
Philips Hue en LG
Sync TV-app op LG-tv's
Synchroniseer je Hue lampen met alles wat je kijkt op je LG-tv.
Je LG-tv synchroniseren
Controleer de compatibiliteit
De Sync TV-app is compatibel met LG-tv's met webOS24 uit 2024 en later. Als je tv de app ondersteunt, verschijnt deze als je ernaar zoekt in Apps.
Stel je Hue-systeem in
Je hebt minstens één gekleurde Philips Hue lamp en de Philips Hue Bridge nodig om je lampen te synchroniseren met je LG-tv.
Koop de Sync TV-app
Download de app op je tv, stel de app in en begin met synchroniseren!
De beste lampen voor synchronisatie
Play gradient lightstrip 55 inch
Verkoopprijs 199,99 €
139,99 €
Play gradient lightstrip 75 inch
Verkoopprijs 249,99 €
174,99 €
Bridge
59,99 €
Play HDMI sync box
269,99 €
Play tafellamp, 2-pack
139,99 €
Play gradient lightstrip 65 inch
Verkoopprijs 219,99 €
153,99 €
Signe gradient vloerlamp
329,99 €
Play gradient light buis compact
199,99 €
LG
LG levert al meer dan 60 jaar producten, diensten en accessoires van hoge kwaliteit aan hun gebruikers, ook voor slimme woningen.
Vragen en antwoorden
Welke LG-tv's zijn compatibel met de Hue Sync TV-app?
Welke LG-tv's zijn compatibel met de Hue Sync TV-app?
Ondersteuning vragen
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