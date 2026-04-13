Bundel: 3x Secure Bedrade Camera
De huidige prijs is 419,97 €
De huidige prijs is 419,97 €
Op voorraad
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Over de Bundel: 3x Secure Bedrade Camera
Houd je huis in de gaten vanuit iedere locatie met de drie bedrade Secure camera's, die zowel binnen als buiten te gebruiken zijn. Kijk live met de 1080p HD connectie en night vision, en krijg een notificatie op je mobiele apparaat wanneer beweging waargenomen wordt.
- End-to-end encriptie
- 1080p HD video
- stopcontact ready
- inclusief adapter
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514871373
Productinformatie
- Hue Hue Secure Camera, bedraad
- 3