Bundel: 3x Lily spots + buitensensor
De bundelprijs is 377,98 €, de prijs van de losse producten in deze bundel is 419,98 €
De bundelprijs is 377,98 €, de prijs van de losse producten in deze bundel is 419,98 €
Uitverkoop
Op voorraad
- Shop nu, betaal later met Klarna
- Gratis verzending vanaf € 50,00
- 30 dagen gratis retour
- 2 jaar garantie
- Veilige checkout
Over de Bundel: 3x Lily spots + buitensensor
Voorzie je ruimte buiten van kleur met Lily spots. Met de meegeleverde buitensensor kun je ze automatisch aan laten gaan, zodat jij en je gasten verwelkomd worden met licht.
-
- Wit en gekleurd licht
- Beweegbare spots
- Schakel lampen in met beweging
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514871267
Productinformatie
- Hue White and Color Ambiance Lily buitenspotlamp
- 1
- Hue Buitensensor
- 1
Populaire producten
Sale
Lightstrip Outdoor, 5 meter
1x Lightstrip 5 m
Wit en gekleurd licht
Inclusief voeding
Slimme bediening met Hue Bridge*
239,99 €
119,99 €