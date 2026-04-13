Bundel: 4x White Ambiance GU10 + Hue Bridge
De bundelprijs is 135,97 €, de prijs van de losse producten in deze bundel is 169,97 €
De bundelprijs is 135,97 €, de prijs van de losse producten in deze bundel is 169,97 €
Uitverkoop
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Over de Bundel: 4x White Ambiance GU10 + Hue Bridge
Krijg toegang tot alle slimme verlichtingsfuncties. Met een Hue Bridge en GU10-lampen creëer je automatisch op elk moment van de dag precies de juiste tint van warm tot koelwit licht.
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- Warm tot koelwit licht
- Voeg max. 50 lampen toe
- Bediening met app, stem of accessoires
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514871182
Productinformatie
- Hue White ambiance GU10 - slimme spot - (2-pack)
- 2
- Hue Bridge
- 1