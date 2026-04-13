Bundel: 4x White Ambiance GU10 + Hue Bridge

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Op voorraad
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Over de Bundel: 4x White Ambiance GU10 + Hue Bridge

Krijg toegang tot alle slimme verlichtingsfuncties. Met een Hue Bridge en GU10-lampen creëer je automatisch op elk moment van de dag precies de juiste tint van warm tot koelwit licht.

  • Warm tot koelwit licht
  • Voeg max. 50 lampen toe
  • Bediening met app, stem of accessoires
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