Bundel: Signe gradient tafellamp zwart + Hue Bridge
De bundelprijs is 235,98 €, de prijs van de losse producten in deze bundel is 294,98 €
De bundelprijs is 235,98 €, de prijs van de losse producten in deze bundel is 294,98 €
Uitverkoop
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Over de Bundel: Signe gradient tafellamp zwart + Hue Bridge
Creëer een mooie sfeer met kleurrijk licht! De Signe gradient tafellamp straalt een mix van kleurrijk licht over je muur en met de Hue Bridge heb je toegang tot alle slimme verlichtingsfuncties.
- Mengt wit en gekleurd licht
- Kleur de muur met licht
- Bediening met app, stem of accessoires
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514871212
Productinformatie
- Hue White and Color Ambiance Signe gradient tafellamp
- 1
- Hue Bridge
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