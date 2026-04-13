Bundel: Signe gradient vloerlamp zwart + Hue Bridge
De bundelprijs is 327,98 €, de prijs van de losse producten in deze bundel is 409,98 €
De bundelprijs is 327,98 €, de prijs van de losse producten in deze bundel is 409,98 €
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Over de Bundel: Signe gradient vloerlamp zwart + Hue Bridge
Creëer direct een prachtige sfeer. De Signe gradient vloerlamp straalt een mix van kleurrijk licht over je muur en met de Hue Bridge heb je toegang tot alle slimme verlichtingsfuncties.
- Mengt wit en gekleurd licht
- Kleur de muur met licht
- Bediening met app, stem of accessoires
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514871175
Productinformatie
- Hue White and Color Ambiance Signe gradient vloerlamp
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- Hue Bridge
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