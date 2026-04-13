Bundel: 6x Slimme GU10 spot - White Ambiance
De huidige prijs is 139,98 €
De huidige prijs is 139,98 €
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Over de Bundel: 6x Slimme GU10 spot - White Ambiance
GU10 lampen passen perfect in spots en geven je het beste licht voor je dagelijkse routine. Met afstembaar warm tot koel wit licht en ultralaag dimmen kun je je verlichting perfect afstemmen op elk moment van de dag.
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- Levensduur van ±10 jaar
- Direct draadloos dimmen
- Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
- Warm tot koel wit licht
- 400 lumen
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514871663
Productinformatie
- Hue White ambiance GU10 - slimme spot - (3-pack)
- 2
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