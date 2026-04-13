GU10 lampen passen perfect in spots en geven je het beste licht voor je dagelijkse routine. Met afstembaar warm tot koel wit licht en ultralaag dimmen kun je je verlichting perfect afstemmen op elk moment van de dag.



Levensduur van ±10 jaar

Direct draadloos dimmen

Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge

Warm tot koel wit licht

400 lumen