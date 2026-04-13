Bundel: 6x Slimme GU10 spot - White and Color Ambiance

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Over de Bundel: 6x Slimme GU10 spot - White and Color Ambiance

GU10 lampen passen perfect in spots en geven je toegang tot het beste van slimme verlichting. Met wit en gekleurd licht en ultralaag dimmen kunnen deze lampen je helpen om meeslepende ervaringen te creëren, je routines te ondersteunen en nog veel meer.

  • Levensduur van ±10 jaar
  • Direct draadloos dimmen
  • Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
  • Wit en gekleurd licht
  • 400 lumen

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