Bedrade wandschakelaarmodule (2 verpakking)

Nieuw
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Bridge Pro

Bridge Pro

99,99 €

Voor een Bedrade wandschakelaarmodule (2 verpakking) Er is een nieuwe Bridge nodig

Over de Bedrade wandschakelaarmodule (2 verpakking)

De bedrade wandschakelaarmodule houdt je Philips Hue lampen van stroom voorzien en bereikbaar – zelfs als de traditionele schakelaar is uitgeschakeld. De module werkt op netstroom - geen batterijen nodig. Je installeert de module achter je bestaande lichtschakelaar en kunt vervolgens lampen in kamers en zones bedienen, of door scènes gaan door de schakelaar aan en uit te zetten. De wandschakelaarmodule werkt met een Hue Bridge, die zorgt voor een betrouwbaar Zigbee-netwerk, dus je blijft in controle over je lampen, ook als wifi uitvalt.

  • Zorgt dat je Hue lampen altijd bereikbaar blijven
  • Maakt bestaande schakelaars slim
  • Bedien lampen, kamers of zones
  • Zonder batterijen, nuldraad vereist
  • Hue Bridge vereist

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