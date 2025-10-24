Buitenvoeding, 100 W
Met deze voedingskabel van Philips Hue leg je slimme verlichting aan in heel je tuin. Op deze laagspanningsvoeding van 100 watt kun je twee verlengkabels tot 30 meter aansluiten, om zo verschillende lichtpunten met elkaar te verbinden. Combineer dus meerdere slimme laagspanningslampen tot een maximaal vermogen van 100 watt.
De huidige prijs is 59,99 €
Productkenmerken
- Verlengsnoer
- Voeding tot 100 W
- Zwart
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Zwart
Materiaal
Kunststof