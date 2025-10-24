Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue Buitenvoeding, 100 W

Buitenvoeding, 100 W

Met deze voedingskabel van Philips Hue leg je slimme verlichting aan in heel je tuin. Op deze laagspanningsvoeding van 100 watt kun je twee verlengkabels tot 30 meter aansluiten, om zo verschillende lichtpunten met elkaar te verbinden. Combineer dus meerdere slimme laagspanningslampen tot een maximaal vermogen van 100 watt.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • Verlengsnoer
  • Voeding tot 100 W
  • Zwart
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    Zwart

  • Materiaal

    Kunststof

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay