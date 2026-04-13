Play lightbar wit(2-pack) + Play lightbar extensie + Bridge Pro
De bundelprijs is 287,97 €, de prijs van de losse producten in deze bundel is 319,97 €
De bundelprijs is 287,97 €, de prijs van de losse producten in deze bundel is 319,97 €
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Over de Play lightbar wit(2-pack) + Play lightbar extensie + Bridge Pro
Geef je muren kleur met de 2 Hue Play lightbars en uitbreidingsets in het wit met een Hue Bridge Pro. Slimme sfeervolle verlichting voor tv, gaming en decor met optimale bediening.
- Wit en gekleurd licht
- Kleur je muren met licht
- Vloeiende kleurovergangen
- Bridge Pro makkelijke installatie
- Bedien met app, stem en accessoires
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514875999
Productinformatie
- Hue White and Color Ambiance Play tafellamp, 2-pack
- 1
- Hue White and Color Ambiance Play tafellamp uitbreidingsset
- 1
- Hue Bridge Pro
- 1