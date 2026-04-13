Play lightbar wit(2-pack) + Play lightbar extensie + Bridge Pro

Uitverkoop
Close-up van de voorkant van Play lightbar wit(2-pack) + Play lightbar extensie + Bridge Pro
Op voorraad
  • Shop nu, betaal later met Klarna
  • Gratis verzending vanaf € 50,00
  • 30 dagen gratis retour
  • 2 jaar garantie
  • Veilige checkout

Over de Play lightbar wit(2-pack) + Play lightbar extensie + Bridge Pro

Geef je muren kleur met de 2 Hue Play lightbars en uitbreidingsets in het wit met een Hue Bridge Pro. Slimme sfeervolle verlichting voor tv, gaming en decor met optimale bediening.

  • Wit en gekleurd licht
  • Kleur je muren met licht
  • Vloeiende kleurovergangen
  • Bridge Pro makkelijke installatie
  • Bedien met app, stem en accessoires
  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay