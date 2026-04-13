4 GU10 White ambiance lampen + Bridge Pro

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Close-up van de voorkant van 4 GU10 White ambiance lampen + Bridge Pro
Op voorraad
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Over de 4 GU10 White ambiance lampen + Bridge Pro

Geniet van koel tot warm wit licht met 4 GU10 White ambiance lampen en de Hue Bridge Pro. Kies de perfecte wittint en bedien met de Hue app of je stem.

  • Warm tot koel wit licht
  • Bridge Pro makkelijke installatie
  • Tot 150 lampen en accessoires
  • Bedien met app, stem en accessoires
  • 400 lumen
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