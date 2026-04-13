4 GU10 White ambiance lampen + Bridge Pro
De bundelprijs is 169,97 €, de prijs van de losse producten in deze bundel is 199,97 €
De bundelprijs is 169,97 €, de prijs van de losse producten in deze bundel is 199,97 €
Uitverkoop
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Over de 4 GU10 White ambiance lampen + Bridge Pro
Geniet van koel tot warm wit licht met 4 GU10 White ambiance lampen en de Hue Bridge Pro. Kies de perfecte wittint en bedien met de Hue app of je stem.
- Warm tot koel wit licht
- Bridge Pro makkelijke installatie
- Tot 150 lampen en accessoires
- Bedien met app, stem en accessoires
- 400 lumen
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514875876
Productinformatie
- Hue White ambiance GU10 - slimme spot - (2-pack)
- 2
- Hue Bridge Pro
- 1