Lightguide ellipsvormige lamp + 3D-geprinte koepelvormige lampvoet (zwart)
De huidige prijs is 164,99 €
De huidige prijs is 164,99 €
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Over de Lightguide ellipsvormige lamp + 3D-geprinte koepelvormige lampvoet (zwart)
Met de gedurfde ellipsvormige Lightguide lamp en de gestructureerde, glanzend zwarte lampvoet is dit duo een designstuk. De lamp is vervaardigd uit handgeblazen glas, terwijl de lamp 3D-geprint is met behulp van biocirculaire materialen voor een huwelijk van modern en traditioneel vakmanschap.
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- Inclusief Lightguide lamp
- Inclusief 3D-geprinte lampvoet
- Naadloze pasvorm tussen lamp en lampvoet
- Gemaakt van gerecyclede materialen
- Glanzend zwarte afwerking
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514871120
Productinformatie
- Hue White and Color Ambiance Ellipse - E27 slimme lamp
- 1
- Hue Dome tafellamp voor Lightguide-lampen (zwart)
- 1
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