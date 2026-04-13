Lightguide bolvormige lamp (G125) + 3D-geprinte kegelvormige lampvoet (zwart)
De huidige prijs is 164,99 €
De huidige prijs is 164,99 €
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Over de Lightguide bolvormige lamp (G125) + 3D-geprinte kegelvormige lampvoet (zwart)
Met de gedurfde bolvormige Lightguide lamp en de gestructureerde, glanzend zwarte lampvoet is dit duo een designstuk. De lamp is vervaardigd uit handgeblazen glas, terwijl de lamp 3D-geprint is met behulp van biocirculaire materialen voor een huwelijk van modern en traditioneel vakmanschap.
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- Inclusief Lightguide lamp
- Inclusief 3D-geprinte lampvoet
- Naadloze aansluiting tussen lamp en voet
- Gemaakt van gerecycled materiaal
- Matte afwerking in zandkleur
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514871083
Productinformatie
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