Bundel: Hue Sync Box 8K + 2-pack Play bar zwart
De bundelprijs is 474,98 €, de prijs van de losse producten in deze bundel is 499,98 €
De bundelprijs is 474,98 €, de prijs van de losse producten in deze bundel is 499,98 €
Uitverkoop
Op voorraad
- Shop nu, betaal later met Klarna
- Gratis verzending vanaf € 50,00
- 30 dagen gratis retour
- 2 jaar garantie
- Veilige checkout
Over de Bundel: Hue Sync Box 8K + 2-pack Play bar zwart
Transformeer je entertainment in een volledig immersieve lichtervaring met de Hue Play HDMI sync box 8K en 2-pack Plays Light bars. Transformeer je spel, kijk en luisterervaring!
- Synchroniseer je verlichting met je 8K 60HZ en 4K 120 HZ TV content
- HDMI 2.1 gecertificeerd
- Verbind tot en met 10 Philips Hue lampen
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 330179
Productinformatie
- Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K
- 1
- Hue White and Color Ambiance Play tafellamp, 2-pack
- 1