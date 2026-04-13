Bundel: Hue Sync Box 8K + 2-pack Play bar wit

Uitverkoop
Close-up van de voorkant van Bundel: Hue Sync Box 8K + 2-pack Play bar wit
Op voorraad
  • Shop nu, betaal later met Klarna
  • Gratis verzending vanaf € 50,00
  • 30 dagen gratis retour
  • 2 jaar garantie
  • Veilige checkout

Over de Bundel: Hue Sync Box 8K + 2-pack Play bar wit

Transformeer je entertainment in een volledig immersieve lichtervaring met de Hue Play HDMI sync box 8K en 2-pack Plays Light bars. Transformeer je spel, kijk en luisterervaring!

  • Synchroniseer je verlichting met je 8K 60HZ en 4K 120 HZ TV content
  • HDMI 2.1 gecertificeerd
  • Creeërt 1op1 kleur synchronisatie met je beeld
  • Verbind tot en met 10 Philips Hue lampen
  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay