2-pack E27

Haal aangenaam zacht warmwit licht in huis met deze 2 slimme Philips Hue E14 white LED-kaarslampen. Je kunt de kaarslampen gebruiken in elke armatuur die een kleine E14-fitting heeft en ze vormen het stralend middelpunt van elke kroonluchter. Als je de Philips Hue Bluetooth app op je smartphone of tablet hebt, kun je ze gemakkelijk via Bluetooth in- en uitschakelen of dimmen. Wil je meer slimme functies, maak dan verbinding met een Hue bridge. De bridge biedt toegang tot verlichtingsfuncties zoals het personaliseren van lichtscènes en het instellen van timers.