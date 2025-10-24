2-pack GU10

Verlicht je woning met warmwit tot koel daglicht met deze twee Philips Hue white ambiance LED-spots met GU10-fitting. Je hebt altijd het juiste licht dankzij de 50.000 wittinten, die je helpen ontspannen, concentreren, lezen of energie opdoen. Bedien de slimme spots direct via Bluetooth of maak verbinding met een Hue bridge voor toegang tot alle beschikbare slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.