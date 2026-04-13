Adore verlichte badkamerspiegel
De huidige prijs is 159,99 €
De huidige prijs is 159,99 €
Tijdelijk niet op voorraad
Wil je weten wanneer dit product weer op voorraad is?
Meld je dan aan en ontvang per e-mail een bericht. Je ontvangt maar één e-mail. Check het Philips Hue Privacybeleid voor meer informatie.
- Shop nu, betaal later met Klarna
- Gratis verzending vanaf € 50,00
- 30 dagen gratis retour
- 2 jaar garantie
- Veilige checkout
Over de Adore verlichte badkamerspiegel
De Philips Hue White ambiance Adore wandlamp combineert klassiek design met moderne functionaliteit. Met vier voorgeprogrammeerde lichtrecepten kun je lezen, ontspannen, energie opdoen en concentreren. Met de Philips Hue app of de meegeleverde dimmer switch bedien je de lamp moeiteloos. Wil je toegang tot alle slimme lichtfuncties, zoals timers en routines instellen of je lampen aan en uit doen als je niet thuis bent? Voeg dan ook een Hue Bridge toe.
- White ambiance
- Geïntegreerde LED
- Bluetooth bediening via app
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514340954
Design en afwerking
- Kleur
- White
- Materiaal
- Metaal
Duurzaamheid
- Nominale levensduur
- 25.000
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Inclusief batterijen
- Ja
- Dimbaar met Hue app en dimmer
- Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp
- Ja
Lichtkenmerken
- Kleurtemperatuur
- 2200-6500 K
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Badkamer
- Stijl
- Modern
- Type
- Wandlampen
- EyeComfort
- Ja
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8719514340954
- Nettogewicht
- 0,65 kg
- Brutogewicht
- 0,95 kg
- Hoogte
- 87 mm
- Lengte
- 480 mm
- Breedte
- 162 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929003056601
Afmetingen en gewicht van product
- Nettogewicht
- 0,590 kg
- Totale hoogte
- 43 mm
- Totale lengte
- 424 mm
- Totale breedte
- 116 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Lichtsterkte in lumen bij 4000 K
- 990
- Lichtkleur
- Instelbaar wit licht
- Netspanning
- 50-60 Hz
- Batterijtype
- CR2032
- Dimbare lamp
- Ja
- Wattage meegeleverde lamp
- 20 W
- Maximaal vermogen vervangende lamp
- 13
- IP-classificatie
- IP44
- Beschermingsklasse
- Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Lichtsterkte in lumen bij 2700 K
- 920
- Aantal lichtbronnen
- 1
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 10.0 en hoger, iOS 16 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Dismantle Instructions