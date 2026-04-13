Een traditionele stijl komt samen met moderne slimme verlichtingsfuncties in de Philips Hue tunabel wit licht kaarslamp. Geniet van warm- tot koelwit licht om de perfecte sfeer te creëren en je interieur te verrijken. Dankzij ultra-laag dimmen kun je de lamp dimmen tot slechts 0,2% van de totale helderheid, voor de zachtste gloed. De nieuwste generatie van deze elegante, dubbellaagse design-lamp introduceert nieuwe en verbeterde functies, waaronder full-spectrum daglicht dat het gevoel van natuurlijk daglicht in huis brengt. Relax in warme tinten van een zomerse zonsondergang of krijg energie van heldere winterse wittinten. De lamp is nu 40% energiezuiniger dan de vorige generatie, terwijl Matter compatibiliteit zorgt voor een naadloze connectiviteit met andere smart home apparatuur. Ontgrendel nog meer functies met een Hue Bridge.

Tot 500 lumen

Volspectrum daglicht (1000-20000K)

Dimbaar tot 0,2% helderheid

Realistisch kaarslichteffect

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