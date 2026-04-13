B39 kaarslamp - E14 slimme LED-lamp
De huidige prijs is 49,99 €
De huidige prijs is 49,99 €
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Over de B39 kaarslamp - E14 slimme LED-lamp
Een traditionele stijl komt samen met moderne slimme verlichtingsfuncties in de Philips Hue tunabel wit licht kaarslamp. Geniet van warm- tot koelwit licht om de perfecte sfeer te creëren en je interieur te verrijken. Dankzij ultra-laag dimmen kun je de lamp dimmen tot slechts 0,2% van de totale helderheid, voor de zachtste gloed. De nieuwste generatie van deze elegante, dubbellaagse design-lamp introduceert nieuwe en verbeterde functies, waaronder full-spectrum daglicht dat het gevoel van natuurlijk daglicht in huis brengt. Relax in warme tinten van een zomerse zonsondergang of krijg energie van heldere winterse wittinten. De lamp is nu 40% energiezuiniger dan de vorige generatie, terwijl Matter compatibiliteit zorgt voor een naadloze connectiviteit met andere smart home apparatuur. Ontgrendel nog meer functies met een Hue Bridge.
- Tot 500 lumen
- Volspectrum daglicht (1000-20000K)
- Dimbaar tot 0,2% helderheid
- Realistisch kaarslichteffect
- Bediening via onze app of met je stem
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103099488
Lampkenmerken
- Lampvorm
- Niet-richtbare kaarslamp
- Fitting
- E14
- Dimbaar
- Ja
Design en afwerking
- Kleur
- White
- Materiaal
- PC
Duurzaamheid
- Aantal schakelcycli
- 50.000
- Nominale levensduur
- 25.000
Milieu
- Vochtigheid wanneer in werking
- 5% <H<95% (niet-condenserend)
- Temperatuur wanneer in werking
- -20 °C t/m 45 °C
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Kies uw kleur
- Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp
- Ja
- Inclusief LED-lamp(en)
- Ja
Lichtkenmerken
- Bundelhoek
- 195
- Kleurweergave-index (CRI)
- 80
- Kleurtemperatuur
- 1000-20000 K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.)
- 135
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Sfeer, Slaapkamer, Eetkamer, Functioneel, Hal, Thuiskantoor, Studeerkamer, Kinderkamer, Keuken, Woonkamer
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103099488
- Nettogewicht
- 0,09 kg
- Brutogewicht
- 0,13 kg
- Hoogte
- 174 mm
- Lengte
- 72 mm
- Breedte
- 72 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004295602
Verpakkingsinformatie
- EAN
- 8721103099488
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 0,2 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL)
- D
- Energieverbruik
- 3,7 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur
- 4
Afmetingen en gewicht van product
- Totale hoogte
- 39 mm
- Totale lengte
- 117 mm
- Totale breedte
- 39 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Lichtsterkte in lumen bij 4000 K
- 500
- Compatibel met dimbare apparaten van Philips Hue
- Yes
- Diameter
- 39 mm
- Lamptechnologie
- Led
- Lichtkleur
- Instelbaar wit licht
- Energieklasse meegeleverde lichtbron
- D
- Fittinghouder/lampfitting
- E14
- IP-classificatie
- IP20
- Beschermingsklasse
- n.v.t.
- EPREL-registratienummer
- 2480947
- Natte/ vochtige/ droge locatie conform UL
- Damp location, Dry location
- Sensor radiofrequentie
- MotionAwareTM
- Zigbee repeater-functionaliteit
- Ja
De lamp
- Instelling referentiebediening*
- 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Diameter
- 39 mm
- Vormfactor
- Bulb
- Hoogte
- 117 mm
- Ingangsspanning
- 220V-240V
- Lichtstroom
- Warm- tot koelwit licht
- Arbeidsfactor
- 0.5
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
- Vermogensequivalent
- 40 W
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 12.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Spraakassistenten
- Amazon Alexa, Google Assistent, Microsoft Cortana (via Hue Bridge)
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 48 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Overig
- Gebruikershandleiding
- Geen handleiding beschikbaar
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar