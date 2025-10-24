Buckram 1-lichts spotbalk
De Philips Hue white ambiance opbouwspot Buckram worden geleverd met een draadloze dimmer en een white ambiance GU10 LED-lamp die je helpt te ontspannen, lezen, concentreren en energie opdoen. Geniet van natuurlijk wit licht dat je kunt aanpassen aan je dagelijkse bezigheden.
De huidige prijs is 74,99 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Hue Bridge is ingeschakeld
- Inclusief Hue Dimmer switch
- GU10
- White
- Slimme bediening met Hue Bridge*
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Metaal