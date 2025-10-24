Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White ambiance Buratto 1-lichts spotbalk

Buratto 1-lichts spotbalk

De Philips Hue white ambiance opbouwspots Buratto worden geleverd met een draadloze dimmer en een white ambiance GU10 LED-lamp die je helpt te ontspannen, lezen, concentreren en energie opdoen. Geniet van natuurlijk wit licht dat je kunt aanpassen aan je dagelijkse bezigheden.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White ambiance
  • Hue Bridge is ingeschakeld
  • Inclusief Hue Dimmer switch
  • GU10
  • White
  • Slimme bediening met Hue Bridge*
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    White

  • Materiaal

    Metaal

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay