Devote hanglamp
Verbind de Philips Hue white ambiance Devote hanglamp met je Philips Hue systeem en geniet van natuurlijk wit licht dat je energie geeft, waarvan je wakker wordt. Of waarbij je kunt lezen in bad, tot rust kunt komen of je waardoor je details beter opmerkt aan de badkamerspiegel. Zo ontworpen dat je het licht op elke gewenste plek kunt richten.
De huidige prijs is 99,99 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief Hue Dimmer switch
- E27
- White
- Slimme bediening met Hue Bridge*
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Metaal