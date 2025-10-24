Breid je Philips Hue systeem uit naar de badkamer met deze Philips Hue Adore inbouwspot. Stel je LED-verlichting in net zoals jij het wilt via de Hue app, of kies een van de vier vooraf ingestelde lichtrecepten die je helpen met je dagelijkse activiteiten. Kies bijvoorbeeld 'Concentreren' voor koelwit licht dat je helpt nauwkeurig te werken, zoals bij het scheren of het aanbrengen van make-up. Of word helemaal zen met het ontspannend warmwit licht van 'Ontspannen'.