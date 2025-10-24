Milliskin, extra inbouwspot
De aluminiumkleurige Philips Hue White ambiance Milliskin inbouwspot voegt zich naadloos in zijn omgeving en levert daar direct warm- tot koelwit licht en vier voorgeprogrammeerde lichtrecepten om je te helpen met energie opdoen, concentreren, lezen en ontspannen. Draadloze bediening met de Hue app. Wanneer je de inbouwspot verbindt met de Hue Bridge, ontgrendel je alle slimme functies.
De huidige prijs is 44,99 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief GU10 LED-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Aluminium
Materiaal
Kunststof