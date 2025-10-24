Ondersteuning
Round white smart ceiling light with a matte finish, flat shape, and dotted translucent center panel, PHILIPS text visible.

Uitverkoop

Phoenix inbouwspot

De Philips Hue Phoenix tafellamp is een dimbare LED-lamp met warm en koelwit licht voor elk moment van de dag. Maak verbinding met je wifi-thuisnetwerk via de Hue bridge (niet meegeleverd) voor moeiteloze bediening via je smartphone of tablet.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White ambiance
  • Geïntegreerde LED-lamp
  • White
  • Slimme bediening met Hue Bridge*
  • Met spraakbediening*
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    White

  • Materiaal

    Metaal

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay