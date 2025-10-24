Uitverkoop
Phoenix plafondlamp
De Philips Hue Phoenix plafondlamp geeft je dimbaar warm tot koelwit LED-licht voor elk dagelijks moment. Sluit de lamp via de Hue bridge (niet inbegrepen) aan op jouw Wi-Fi-thuisnetwerk voor probleemloze bediening via je smartphone of tablet.
Huidige prijs is 209,40 €, oorspronkelijke prijs is 349,00 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Geïntegreerde LED
- White
- Slimme bediening met Hue Bridge*
- Met spraakbediening*
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Metaal