starterkit E27
Geniet van ontspannende en energieke verlichting of creëer je eigen routines met de Hue White ambiance starterkit. Deze omvat de Hue Bridge, 2 slimme LED-lampen die het volledige spectrum van wit licht bieden en een dimmer switch.
Productkenmerken
- White ambiance
- Geschikt voor Bluetooth
- Hue Bridge is ingeschakeld
- Warm- tot koelwit licht
- Inclusief Hue Bridge
- Bediening met app of stem*
- Inclusief Hue Dimmer switch
Specificaties
Lampafmeting
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
60x110