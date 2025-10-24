Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White ambiance Struana badkamer plafondlamp

Struana badkamer plafondlamp

De Philips Hue White ambiance Struana plafondlamp is met een IP44-classificatie speciaal gemaakt voor je badkamer, en geeft het juiste warm- tot koelwitte licht voor je dagelijkse routine. Draadloze bediening met de bijgeleverde Hue dimmer switch of via de Bluetooth app. Verbind de plafondlamp met een Hue Bridge voor nog meer slimme lichtfuncties.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White ambiance
  • Geïntegreerde LED
  • Bluetooth bediening via app
  • Inclusief Hue Dimmer switch
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
