Struana badkamer plafondlamp
De Philips Hue White ambiance Struana plafondlamp is met een IP44-classificatie speciaal gemaakt voor je badkamer, en geeft het juiste warm- tot koelwitte licht voor je dagelijkse routine. Draadloze bediening met de bijgeleverde Hue dimmer switch of via de Bluetooth app. Verbind de plafondlamp met een Hue Bridge voor nog meer slimme lichtfuncties.
Productkenmerken
- White ambiance
- Geïntegreerde LED
- Bluetooth bediening via app
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Kunststof